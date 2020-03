La aclaración de Osvaldo Somohano sobre la retención de su vehículo

El que suscribe, Osvaldo Antonio Somohano, argentino, mayor de edad, vecino de esta Ciudad, tiene el agrado de dirigirse a Ud., solicitando considere la posibilidad de ampliar una información difundida por este medio, relacionada con un procedimiento efectuado recientemente por personal de Tránsito de la Municipalidad, y en el que lamentablemente me encuentro involucrado como supuesto infractor de las normas vigentes, debido a la incautación de un vehículo de mi propiedad, que estaba estacionado en la vía pública.

Refiriéndome concretamente al hecho, hago notar que el día 21 de febrero último, siendo aproximadamente las 11.00 horas estacioné un automóvil Citroen 3 CV, de mi propiedad, sobre calle Mitre, frente a los cajeros del Banco Provincia de Buenos Aires, quedando detenido el mismo sin ocupantes, en la mano reglamentaria, con el motor detenido y las puertas sin llave, ocupando el espacio destinado a los discapacitados; terminaba de asegurarlo, y debía completar el pago en una oficina de las inmediaciones y consecuentemente se trataba de un trámite rutinario y breve.

Cuando regresaba al vehículo para retirarme, me interroga una persona sin identificarse, ni acreditar su condición de Funcionario, por lo cual le pregunto a qué Institución pertenecía, respondiendo que era policía de tránsito y debía entregarle mi licencia de conductor y documentación del rodado, a lo cual accedí de inmediato, puntualizando que poseía solamente la cédula de identificación del vehículo vencida, ya que el mismo fue adquirido hace poco tiempo, y el título, junto con otros documentos, fue entregado a una gestora con oficinas en calle San Martín que se encuentra realizando el trámite.

En la oportunidad, dicha persona comienza a tomar nota en un talonario con formularios, y expresa que iba a secuestrar el rodado, por lo cual le solicité que examinara el mismo y tomara nota de las cosas que había en su interior, labrando el acta perteneciente y procediendo a colocar fajas de seguridad en las puertas, a lo cual se negó, manifestando que me ocupara yo de eso.

Ante esa respuesta me retiro del lugar por medios propios, observando que el automóvil era remolcado por una grúa, sin adoptarse la medida solicitada, por lo cual me dirijo a las oficinas municipales situadas frente a la Comisaría de Policía, siendo atendido por un Sr. CARAMÚN, que me explicó que no había tiempo para nada, ya que era las 12.45 y quedaba solamente 15 minutos de atención al público, oportunidad en la cual gestiono una autorización para sacar las cosas que estaban en el interior del vehículo, y logrado ese trámite me constituyo en el depósito situado en Ruta G. Belgrano e Independencia, donde soy atendido por dos personas cuya identidad desconozco, los cuales quitan la faja de seguridad de una puerta, y en presencia de los mismos retiro entre otras cosas un bidón de plástico que contenía nafta con la idea de prevenir un eventual siniestro, advirtiendo que faltaba una caja de herramientas de mano, de lo cual el personal a cargo del depósito dejó constancia en un libro de actas que fue firmado por todos los intervinientes.

Quiero dejar aclarado que este último personal del depósito me exhibió el automóvil con las fajas de seguridad intactas, incluso en la tapa de combustible, demostrando en todo momento buena predisposición, incluso a mi pedido trasladaron el coche en mi presencia al interior del galpón para preservarlo del sol.

Debido a la novedad mencionada, consulté en las oficinas de la Municipalidad, pero no obtuve información positiva, razón por la cual formulé la correspondiente denuncia policial tendiente a esclarecer la situación.

Quiero dejar expresamente aclarado que en ningún momento recurrí a medios de difusión para comentar lo ocurrido, como también que jamás estuve ofuscado ante los empleados municipales. Reconozco sí que expresé mi disgusto por haber tenido que abonar 2100 pesos en concepto de estadía y acarreo, lo cual considero desproporcionado y abusivo de parte de quienes elaboraron esa ordenanza, o disposición que excede los límites razonables de pago.

También quiero aclarar que no tengo elementos de juicio para imputar a persona alguna, sí considero que existe responsabilidad palmaria del personal que actuó en el procedimiento, no así de los encargados del depósito que cumplieron con todas las formalidades legales.

Agradeciendo la difusión de la presente, hago propicia la oportunidad para saludar a Ud. con atenta consideración.

Osvaldo Somohano

DNI 4.727.303}

San Pedro, 04 marzo de 2020