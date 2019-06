Kicillof y los candidatos a intendente del Frente de Todos en San Pedro

Los precandidatos sampedrinos que forman parte del Frente de Todos, Marcos Arana, Ester Noat, Luciano Juhant y Eduardo Estelrrich fueron invitados el martes y para el miércoles ya habían confirmado presencia plena.





El ex ministro de economía de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner llegó a la ciudad en su auto de campaña, un Renault Clío modelo 2011, que es más que una cábala en su recorrida de 90 de los 135 municipios del territorio bonaerense.

En la previa, la militancia ordenó la sede del sindicato para el arribo de Axel y allí llegó el móvil de Sin Galera, para relatar en directo quiénes llegaron temprano, entre ellos el ex Secretario de Seguridad Sergio Berni.

Pasadas las 20.40 comenzó a evaluarse el modo en que podría desarrollarse el acto. Una camioneta sirvió de escenario y durante casi 30 minutos Kicillof recorrió la actualidad nacional, provincial y hasta dedicó párrafos a la situación de San Pedro.

Al subir al escenario comenzó pidiendo disculpas por las demoras y mencionando que, en la ciudad de Rojas y en todos los distritos en los que estuvo previamente, "el espacio les había quedado chico".

"En realidad les tendríamos que pedir disculpas a Macri y a Vidal, porque somos miles y miles en todos lados", dijo ante los candidatos y vecinos que se encontraban allí desde las 19.30, horario en que estaba previsto su arribo.

"Hay una parte de la sociedad a la que no engañan más, no se puede mentir todo el tiempo, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", fue una de las frases que intentó citar y con las que golpeó fuertemente al gobierno actual, al que custionó por hacer en 2015 "una campaña de mentiras", para poder ganar y llegar al poder.