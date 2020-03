Kevin Espíndola y su pelea en Alemania: "Va a definir qué va a ser de mi carrera"

Restan poco más de dos semanas para que, si el coronavirus no lo impide, Kevin Espíndola se presente en Magdeburgo, Alemania, a pelear frente al local Peter Kadiru por el título mundial juvenil de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Por ello, no cesa en sus entrenamientos a diario con el José Cancelo en Banfield, un gimnasio y Rosario a dónde viaja varias veces por semana a guantear con púgiles de su categoría.

A sabiendas de que, tras los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing, China, 2014 y su participación en Los Cóndores, la Selección Argentina amateur; es una gran oportunidad para reinsertarse a nivel internacional, el sampedrino se prepara a conciencia y entre medio de una sesión dialogó con La Opinión a quien aseguró: "Ganando se nos abren muchos más puertas pero perdiendo y brindando un gran espectáculo dejando todo, que es lo que la gente va a ver, creo que va haber otras chances".

- ¿Cómo te estas preparando para pelear en Alemania?

-Venimos laburando fuerte todos los días, entre dos y tres veces por día dependiendo de cómo estoy con el tema físico. Estoy laburando fuerte, estamos tratando de guantear tres veces por semana en Rosario con (Matías) Vidondo, le estamos dando duro. Es una pelea importante y vamos a tratar de traernos el título.

-En este relanzamiento de tu carrera, ¿Es una oportunidad única?

-Es una oportunidad grande y hay que aprovecharla, ir y dejar todo, dar un buen espectáculo y traer el título. Vamos con esa mentalidad de ir y ganar. Peleas son peleas, hay que ir y dejar todo, más allá de los que pase, todo lo que entrenamos y sufrimos abajo dejarlo todo arriba y quedar satisfecho en la pelea de decir dejé todo.

- ¿Te sentís preparado?

- Si, estamos laburando. Todavía quedan unos días de preparación pero estamos laburando mucho en el tema de los rounds. Es la primera vez que vamos a pelear a tantos rounds, he hecho peleas largas pero la mayoría terminaron antes, nunca llegué a completar seis y ocho roundos. Lo máxima que pelee fue a cinco cuando estaba en Los Cóndores pero era otro preparación. Ahora estamos laburando muy fuerte y fue todo muy pronto, venía entrenado por la pelea de Álvarez pero nos dieron un mes y medio de preparación.

- ¿Qué sabes de Kadiru?

-Es fuerte y labura bien la distancia. La idea para esta pelea es tirarle con todo los primeros rounds y ver qué pasa. Sino, después seguirlo trabajando con el boxeo que tenemos. La idea es dejar todo en los primeros cuatro rounds y después, si llegamos a dar más, porque es complicado el laburo que vamos a hacer, vamos a dar más.

- ¿Sos consciente de lo que vas a afrontar?

-Lo pienso en todo momento y es lo que me da voluntad para entrenar. Con la intensidad que estamos entrenando todos los días como que te da ganas de abandonar. Lo pienso, con mis entrenadores que me bancan y gente que me apoya que me banca para que sigan. Me dicen todos los días que es una oportunidad muy grande y hay que ir por todo.

- ¿Es una oportunidad que va a marcar tu carrera?

-Sí. Es algo que de acá en más se define que va a ser de mi carrera. De ganar se puede generar algo muy importante. Ganando se nos abren muchos más puertas pero perdiendo y brindando un gran espectáculo dejando todo, que es lo que la gente va a ver, un espectáculo; creo que va haber otras chances.

- ¿Cómo te tratan los sampedrinos desde que se anunció que pelearás por el título mundial juvenil?

-La gente que está metida en esto me ha pregunta, saludado y me alienta. Hay gente que no se anima, que me mira y no dice nada. Me sentí apoyado, también por parte del intendente, la gente que laburo, mi familia y mi mujer.

- ¿Con qué representante se va encontrar San Pedro arriba del ring el 28 de marzo?

Con todo lo que tengo, lo mejor que tengo, entrené y aprendí lo voy a dejar todo ahí arriba. Más allá del resultado, voy a dejar todo.