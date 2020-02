Kevin Espíndola peleará por un título mundial en Alemania y juntan fondos para su preparación

Kevin Espíndola tendrá una nueva oportunidad a nivel internacional porque el 28 de marzo peleará por el título mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMS) en Magdeburgo, Alemania, frente al local Peter Kadiru y el objetivo principal de su equipo es conseguir sponsors para sustentar económicamente los entrenamientos de preparación.

"Estamos necesitando sponsors para tener una preparación acorde con la pelea. Lo que es viaje y hotel en Alemania no pagamos porque lo tenemos cubierto. Necesitamos vitaminas, proteínas, aminoácidos y demás cosas que son sanas para el deportista y fundamentales, se pueden tomar tranquilamente. También tiene que comer sano y eso suma. Queremos viajar dos o tres veces por semana a Buenos Aires para que guanteé allá porque acá no tiene nadie con quien guantear", explicó a La Opinión su entrenador en Banfield, José Cancelo, quien señaló que en caso de que no "consigan" dinero lo deberán "poner" de sus "bolsillos".

Además, se refirió a cómo surgió el importante combate frente a una gran promesa peso pesado del pugilismo alemán y sostuvo que fue a través de un "promotor de Buenos Aires" que se contactó con otro del país europeo. Y, en caso de un triunfo del sampedrino, vaticinó un gran futuro: "Si gana Kevin (Espíndola), tiene otra pelea firmada dentro de los 120 días para defender el título. Si gana va a quedar muy bien posicionado mundialmente y se le abre el mundo. No es una posibilidad única porque va a seguir teniendo posibilidades, pero va a saltar un paso gigantesco ganando esa pelea".

Peter Kadiru tiene 22 años y fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing, China, 2014, los mismos en los que debió participar Espíndola. El deportista de San Pedro viajó a Asia para presentarse en la misma categoría que el bávaro, pero por una insólita situación no se pudo subir al ring: Su entrenador Julio García lo llevó tarde al pesaje para el primer combate frente al estadounidense Rock Daramni (posteriormente perdió la final con Kadiru) y quedó descalificado.

Luego de esa desazón, el sampedrino, que actualmente está en el quinto puesto del ranking de los pesos pesados (+90,7 kilogramos) de la Federación Argentina (FAB), declaró a los medios de comunicación: "Sé que la vida me va a dar revancha”. La tendrá en poco más de un mes.