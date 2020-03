Kevin Espíndola, otro sampedrino que peleará por un título mundial y en Alemania

No es cosa de todos los días para un partido como San Pedro, de alrededor de 60 mil habitantes según el censo realizado en 2010, que un deportista, y mucho menos un boxeador, compita para lograr un premio a nivel mundial y quien tendrá la posibilidad en dos semanas, el 28 de marzo, es Kevin Espíndola, siempre que el combate previsto en Magdeburgo, Alemania, frente al local Peter Kadiru por el título juvenil de los pesados del Consejo Mundial (CMB) no se suspenda por el coronavirus.

El joven de 23 años viajará el 23 a Europa, continente declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el epicentro de la pandemia, a afrontar el desafió más importante de su carrera que, tal señaló en la entrevista que dio a La Opinión, definirá su futuro en el deporte.

En caso de que la pelea se realice, Espíndola repetirá dos hechos que tienen un sólo antecedente de púgiles locales. El primero, es que se convertirá en el segundo boxeador de San Pedro en disputar un título mundial después de Lorenzo García quien el 22 de enero de 1984 en el Hotel Casino The Sands de Atlantic City, Nueva Jersey, en Estados Unidos, perdió por puntos frente a Johnny Bumphus por el título mundial peso welter, evento que el pasado 23 de enero cumplió 36 años.

El otro, en tanto, es que el deportista de Banfield entrenado por José Cancelo y Andrés Villarruel será también el segundo sampedrino en combatir en Alemania. Antes, el 22 de noviembre del 2006, Fabián Martínez peleó en Hamburgo frente al local Tajbert Vitale y cayó por unidades.

Según relató el periodista Martín Pérez en la edición impresa 765 del Semanario La Opinión, la primera presentación del "Monito", campeón argentino súper pluma en ese momento, a nivel internacional fue "positiva en lo deportivo y humano" en el "coqueto gimnasio con capacidad para 500 personas".

Sobre el duelo, explicó: "La pelea fue accesible para Martínez, pero no pudo convencer al jurado que a la hora de confeccionar las tarjetas vio superior al púgil alemán. Cabe destacar que en el tercer asalto Martínez recibió un preciso golpe a la altura del hígado que lo puso de rodillas. Ese golpe quizás fue el que determinó la exigua diferencia entre ambos boxeadores. Vitale, nueve años más joven que el sampedrino, se mostró más lento aunque mejor dotado técnicamente, lo que le dio la chance de aplicar algunos golpes que torcieron la historia a su favor. De todos modos -continuó- Martínez se recompuso y dominó el combate del quinto round en adelante, mostrando coraje y actitud, pero no le alcanzó para sumar los puntos necesarios para lograr la victoria que fue a buscar".

Por último, detalló que "el sampedrino dejó una excelente imagen ante el público y los promotores que se interesaron en él" por lo que, por esos tiempos, era probable que "pueda volver a pelear" en Europa, ocasión que se le pudo repetir en 2008 pero no se concretó pero sí tendrá en catorce días Espíndola en caso de que el coronavirus no le quite la gran ocasión de su corta carrera.