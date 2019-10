Karina Salvarreguy, la candidata de Consenso Federal que dice que si llega al Concejo votará contra las dietas

Karina Salvarreguy, primera candidata a concejal de Consenso Federal, lista que lidera como candidato a intendente Fernando Nouet, habló el sábado en Sin Galera y aseguró que si llega al Concejo no votará para cobrar el máximo de las dietas, aunque se "la unica loca" que lo haga.

"Yo siempre lo sostuve desde afuera, desde hace años, desde que estoy acá en San Pedro, siempre: a mí me parece una verguenza que pasen las gestiones y nada se modifique, que nadie haga nada y cobren alegremente", aseguró la integrante del partido Socialista que encabeza la lista de concejales que también integran Américo Quintana y Verónica González.

"Hoy el contexto económico y social no está para que un concejal cobre esa locura", sostuvo y aclaró: "Escuchaba que decían que no cobran 114.000 de bolsillo, y no: no es lo que cobran, pero es el costo que representan para el Estado, osea que sí signficás 114 mil, aunque no te lleguen al bolsillo".

Karina Salvarreguy es oriunda del oeste del conurbano. Según sus propias palabras, de la "parte pobre, humilde" de Ituzaingó, donde conviven el alto poder adquisitivo de los habitantes de Parque Leloir con las barriadas próximas al Inta Castelar, en la localidad de Villa Udaondo.

Hace alrededor de 15 años llegó a la ciudad tras divorciarse, porque aquí se habían mudado sus padres. Con experiencia en la militancia universitaria, en San pedro comenzó a militar en Barrios de Pie, pasó por Kolina y el peronismo para luego recalar en el Socialismo, al que en las elecciones 2017 representó como candidata a diputada provincial por la segunda sección.

"La verdad es que lo que estaba viendo no me gustaba, de hecho no me gusta lo que veo ahora tampoco y por eso me retiré", sostuvo sobre su paso por el Partido Justicialista. "De acá no me quiero mover, estoy muy feliz en el partido en el que estoy", dijo sobre su arribo al Socialismo.

"Siempre había escuchado hablar del Socialismo y de Fernando Nouet y me gustaba los ideales que manejaban, la choerencia, el perfil que tenían", aseguró la ahora candidata a concejala por Consenso Federal, que a nivel provincial tiene al exintendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, y a nivel nacional participan con la fórmula que integran Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.