Karina agradece al personal de salud

“En primer lugar agradecer a Dios y a nuestra madre María por la recuperación de nuestro papá, y por poner en nuestro camino a personas tan preciadas como el Dr Gabriel Sayago. GRACIAS Doc. por estar y hacer, no hay palabras para definirte, sos GIGANTE, desde el día número uno estuviste ahí siempre tan presente.

Así como también queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a la Sra. Laura Maidana (kinesióloga)

y al Doc Maxi Ramanzuk (neumónologo) por este tiempo de acompañamiento. También al equipo de enfermeras Silvana, Claudia y Graciela por la paciencia, la dedicación y el cariño que le brindaron a papi. GRACIAS al Dr Federico Dubini (cardiólogo), Rodrigo Isasa Pérez (bioquímico), al equipo Covid, Doctores Micaela Schiafino, Joel Scorcelli, al Sr Noseda, chófer de la ambulancia del Hospital, que cada vez que papi necesitaba hacerse un estudio, siempre lo acompañó con muy buena predisposición y excelente atención.

Y un GRACIAS ETERNAMENTE a todas las personas que siempre estuvieron presentes acompañando, alentando, rezando, no vamos a nombrar a ninguna porque fueron muchos y seria injusto si nos olvidamos de alguno. Pero sí vamos a nombrarte, a vos Nacho Armendariz, hermano de la vida de papi, GRACIAS INFINITAS por ser tan incondicional. Esperamos no olvidarnos de nadie, fueron casi 2 meses que nos acompañaron de una manera increíble.

En nombre de mi mamá, mis hermanos Betiana Sanchez, Hernan Sanchez , Samuel Sanchez y mío estamos eternamente agradecidos”, envió Karina.