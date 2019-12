Juraron los nuevos concejales electos en octubre: Mónica Otero seguirá como presidenta del HCD

Este lunes, el Concejo Deliberante tuvo su sesión preparatoria para la jura de los nueve concejales que asumieron su mandato de cuatro años tras haber sido electos en octubre pasado.

Patricia Rocca, como edila de mayor edad entre quienes resultaron electos, presidió la sesión prepatoria en la que además de ella juraron Ramón Salazar, Mónica Otero, Alejandro Donatti y Gerardo Pelletier por el bloque Juntos por el Cambio, que seguirá con Iván Paz al frente.

Los suplentes también juraron: Silvina Ibern, que asumió luego la banca, cuando aprobaron la licencia de Ramón Salazar, que seguirá como secretario de Coordinación del gabinete; Juan Garavaglia; María José Mora; Cristian Magallanes; y Silvana Brambilla.

Por el Frente de Todos, bloque que ahora preside Martín Baraybar, juraron Florencia Sánchez, Juan Cruz González y Tamara Vlaeminck. También juraron los suplentes Roberto Escalzo y Carla Zelaschi. No estuvieron presentes la primera suplente, Cecilia Vázquez, y el cuarto, Federico Pángaro.

El Concejo Deliberante eligió sus autoridades, no sin polémica por la decisión del oficialismo que adelantó La Opinión respecto de no ceder vicepresidencia ni subsecretaría legislativa, lo que generó cuestionamientos de la oposición.

Baraybar y Sánchez cuestionaron a Juntos por el Cambio por no "respetar las minorías" y no acceder a una distribución de cargos que contemplara a la oposición. "Se le falta el respeto a nuestro bloque", consideró Baraybar y agregó: "No entienden que las minorías somos parte de este cuerpo"

"¿El respeto por las minorías es el respeto por la diversidad que nuestra ciudad tiene?", se preguntó el edil y cuestionó: "Han decidido quedarse con todos los cargos que este cuerpo pudo repartir".

"En principio entendíamos que esta vez iba a ser difernete, que luego de la palabra de la presidenta en la última sesión, reconociendole a nuestro presidente saliente que pudimos acompañar, que fuimos parte importante para el funcionamiento de este Concejo Deliberante. No respetaron esta tradición no escrita, estas reglas no escritas", se quejó.

"Muchas veces este municipio se maneja como si hubiera un rey que todo lo puede. Ya no somos ni una escribanía, somos la corte de este reinado", disparó el presidente del bloque opositor y agregó: "Esta mayoría se cree que pueden gobernar solos".

Mónica Otero fue nuevamente votada para presidir el HCD e Iván Paz quedó como vicepresidente primero. Gerado Pelletier, tras insistir internamente, fue elegido vicepresidente segundo. Juan Pablo Ruozi, por su parte, quedó como concejal secretario.

Como había asegurado La Opinión, el radicalismo conservó la secretaría legislativa. Aunque en primera instancia el nombre que sonaba era del exsecretario de Gobierno de Mario Barbieri y actual director administrativo en la Secretarí de Seguridad, Juan Almada, finalmente fue elegida Ivana Vitali, la exscretaria Privada del tres veces electo intendente y luego diputado nacional.

La subsecretaría legislativa fue para Santiago Murray, empleado muncipal integrante de la Juventud Fe que se desempeñaba en la Oficina de Escrituraciones. El ahora ex subsecretario legislativo, Juan Rondán, quedó a cargo de la dirección administrativa del Concejo Deliberante, puesto que hasta este lunes ocupó el otrora secretario privado del intendente, Jonathan Galván.