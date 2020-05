Junior Solmi participó de una copa del TC Virtual: "Estoy contento porque no uso el simulador y fue una muy buena primera interacción"

Junior Solmi compitió en la Copa Monster del Turismo de Carretera (TC) Virtual que se transmitió hoy al mediodía en vivo por la TV Pública y no pudo completar la final con el Ford de Juan Manuel Silva, auto que condujo porque él no pertenece a esa categoría y, en consiguiente, no cuenta con vehículo prediseñado.

El sampedrino, que participó en las carreras que se grabaron entre semana desde su casa con su simulador, fue último en la clasificación, 13° en la primera serie y no pudo completar la definición en el autódromo de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero porque abandonó a causa de accidentes en los que lo involucraron.

"En la clasificación quedé último porque tuve un problema de que pensé que eran diez minutos y eran dos vueltas nada más. En la serie, largué último y en la primera curva pasé entre medio de todos hasta que me tocaron y me pincharon una cubierta, lo que me complicó seguir, pero pude terminar", explicó Solmi sobre por qué debió comenzar la final desde atrás.

Sobre los problemas que tuvo en la definición, detalló: "En la final pasé como diez autos al principio y quedé 19 pero me tocaron entrando a la segunda vuelta, hice un trompo, me rompió la trompa y entré a boxes, perdí una vuelta. Después tuvo otro inconveniente que llegando a una curva me tocó otro piloto a pesar de que lo dejé pasar porque ya me habían sacado una vuelta. Tuve que entrar a boxes de nuevo y decidí no seguir porque podía llegar a molestar en la pista si volvía con varias vueltas menos. Me salió todo mal, en tres vueltas me sacaron dos".

El ganador fue Nicolás Trosset (Dodge) seguido de Ever Franetovich (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford). Por último, el joven piloto de San Pedro sostuvo: "A diferencia de otros circuitos, el circuito es trabado y donde empiezan a frenar se pegan todos contra todos".

Por último, el hijo de Sergio admitió que fue una "muy buena primera interacción con el mundo virtual" y le agradeció a la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) por darla la "oportunidad de competir con los mejores pilotos del país" como también a Pablo Godes que lo ayudó a instalar el juego. Y cerró: "Estoy contento porque no me gusta el simulador, no lo uso. Me gusta manejar un auto real, pero con esta situación por lo menos está bueno hacerlo. Esta bueno competir al nivel que se compite porque los pilotos están en un alto nivel en el simulador. Mis parciales fueron lógicos, pero es cuestión de práctica".

En 2020, antes de que se imponga la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y se frenen todos los campeonatos de las diferentes divisiones de la ACTC, Solmi compitió en la segunda jornada del TC Mouras (TCM) en la que también estuvo Fernando "Morro" Iglesias.