Junior Solmi analizó su debut en el TC Mouras: "Es muy similar al TCPM"

Junior Solmi debutó el fin de semana en el Turismo de Carretera Mouras (TCM), el tercer escalón a la Asociación Corredores de TC (ACTC), con un 19° puesto en la final que se desarrolló el domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

En diálogo con La Opinión, el sampedrino analizó su primera incursión en la categoría con el Chevrolet del equipo de Christian Dose: "El viernes arrancó complicado, teníamos gomas de dos carreras y estábamos lejos en el tiempo. Después para el sábado el equipo compró un juego de cubiertas y pasamos a estar a un segundo. El auto es muy competitivo y la categoría también. En la clasificación nos quedó un poco de cola y quedamos 14°. En la serie no largamos bien y en la última curva para evitar un choque contra otros dos autos que se tocaron, decidí tirarme al pasto y pasar por el lado externo para safar de la situación pero quedé ultimo. En la final -continuó- largué 22°, pasé once autos y quedé undécimo en la vuelta siete. Veníamos con un ritmo tremendo y una mancha de aceite me dejó sin nada. Hice un trompo y entré a boxes donde sacamos el pasto del radiador porque me levantó temperatura el auto. Al volver, a las dos vueltas entró el auto de seguridad y en el relanzamiento, a falta de tres vueltas, pase a seis autos y quedé 19°".

Además, comparó al TCM con el TCPM y recalcó que "es muy similar": "Lo que cambia es que podes jugar un poco con la caja de cambios. Por ejemplo, el viernes estábamos muy largos, cambió el viento y le pusimos una relación más corta para que sea más activo el auto en los retomes".

Por último, dejó en claro que no estará en la próxima jornada el 17 de febrero en La Plata y que no sabe si volverá a competir porque no tiene presupuesto: "La próxima en quince días no tengo nada para ir, ni tampoco como para hacer cada un mes una carrera. Estoy practicamente en cero".