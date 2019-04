Julio Pángaro tras el lanzamiento de Arana: "A veces se habla mucho de la unidad, pero unidad no significa que haya una lista única"

Esta mañana en Sin Galera el ex intendente e histórico referente del Partido Justicialista, Julio Pángaro, respondió a una serie de preguntas y opinó sobre la situación actual del país y la candidatura de Marcos Arana.

Con respecto a esta candidatura explicó: "Pasa lo que pasó siempre en el peronismo, hay candidatos que tienen todo el derecho del mundo a presentarse como tales e intentar, y hay otros sectores que seguimos conversando, intentando ampliar nuestra base de sustentación. A veces se habla mucho de la unidad, pero unidad no significa que haya una lista única"

Aseguró que aún no pudo reunirse con el precandidato a Intendente del PJ, pese a la intención de ambos de poder hacerlo. Aclaró que ya se había pautado una reunión para la semana anterior, pero que esta finalmente, se suspendió.

"La verdad es que yo estaba interesado en reunirnos para saber qué es lo que piensa, porque yo la verdad, no lo sé, no sé lo que piensa, nunca hemos militado juntos porque él nunca ha estado con el peronismo, pero eso igual no sería un problema, porque uno siempre tiene que mirar hacia adelante", explicaba.

Por otro lado también opinó sobre la conducción del actual Intendente Cecilio Salazar y dijo: "El intendente se quiere hacer cargo de la policía y ni él ni sus funcionarios fueron capacitados para encargarse de eso, y es muy difícil el tema si el intendente piensa que seguridad es solo la policía. Y es evidente que eso es lo que piensa, porque no hay políticas sociales que tengan que ver con salud, con el deporte o la cultura, no hay políticas de integración".

También hizo referencia a una posible segunda lista del Partido Justicialista y explicó: "Lo que pretendemos es ayudar y llevar todos los votos que tengamos para poder ganar y que gane la gente, que en octubre este gobierno pase a la oposición, de modo que lo que tratamos de ver y discutir son esas cosas, con qué estamos de acuerdo, y hacemos nuestra autocrítica interna, pero todavía no tenemos todos los candidatos en la calle, en provincia pasa exactamente lo mismo, y en San Pedro tratamos de ver que es lo que pensamos, para que llegado el momento quien se haga cargo del municipio, pueda salir adelante con el acompañamiento de todos".

En cuanto a la situación actual del país dejó su opinión concreta de que "pareciera que estamos conducidos por una banda de locos" y que "las cosas que nos están pasando, no tienen nombre". Aclarando que para él "lo que hoy está en juego es la patria, y tenemos que visualizar eso".

Por último y de cara a las próximas elecciones, cerró con una frase personal y que deja al descubierto lo que podrá ocurrir durante los próximos meses, antes de las PASO: "Dicen que el que pega primero, pega más fuerte, pero también dicen que el que ríe último ríe mejor, y yo me quedo con los últimos".