Julio Cabaleyro sostiene que se trata de una persecución a los trabajadores de Rey

Este domingo por la tarde, mientras terminaba de declarar su hijo Maximiliano, el sindicalista Julio Cabaleyro accedió a brindar una nota al medio Crónica San Pedro sobre la situación que mantiene a Camioneros apostados en inmediaciones de fiscalía en apoyo a los dos detenidos, acusados por “extorsión”, que son indagados por la fiscal María del Valle Viviani desde las 9.00 de la mañana.

Publicidad

Tras rechazar una entrevista con Sin Galera y La Opinión, Cabaleyro dialogó con la periodista Jesica Actis Dato mientras miembros del Camioneros cercaban al entrevistado para que las cámaras de Sin Galera no pudieran acceder a su testimonio.

“Hay 6 trabajadores que hace 8 meses no cobran el sueldo, 6 trabajadores despedidos injustamente. El Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Trabajo y el Juzgado Laboral nos dio la razón. Tiene que tomar a los 6 trabajadores, pagarles el sueldo correspondiente y tomarlos de nuevo a trabajar. Pero la empresa hace oídos sordos”, explicó Cabaleyro sobre el conflicto con Rey Distribuciones.

En tanto, el sindicalista apuntó contra la abogada de la familia Rey: “Nosotros le decimos a los empresarios que no se dejen sacar la plata, porque Florencia Arietto no cobra barato. Cobra muy caro y en dólares. En vez de gastar la plaza con una abogada, creo que es mejor pagarles a los trabajadores lo que corresponden”.

Consultado por Actis Dato sobre la acusación por “extorsión” que pesa sobre su hijo y Fernando Espíndola, Cabaleyro respondió: “Hay un muchacho que declaró que vio cuando el dueño le daba un sobre marrón a Fernando, pero no vio la plata. Hay otros videos que lo trucharon, trucharon la parte que les convenía”.

Luego, dedicó unas palabras a la fiscala Viviani y la jueza Maiztegui. “No lee la causa, no la ve, tiene una ponzoña con nosotros y ganas de hacernos cualquier cosa”, dijo sobre la titular de la UFI 7. “Y la jueza, que ahora está pidiendo por favor que no la nombremos, yo la voy a seguir nombrando, y no le quiero decir el sobrenombre que tiene… la “inco” le dicen, no sé por qué, debe ser “incorregible” o “incompetente”, disparó.

Por último, Cabaleyro se refirió al paro de Camioneros en San Nicolás. “En San Nicolás no entra nadie, se van a morir de hambre si sigue esto. Lo lamento por el pueblo de San Nicolás pero yo no doy un paso para atrás. Como dice Moyano, yo no aprendí a bailar el tango para no recular”.