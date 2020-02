Julio Alsogaray y la decisión de la FAY de excluirlo de Tokio 2020: "Me cayó como un balde de agua fría"

Julio Alsogaray calienta agua, prepara el mate y ceba. Mientras tanto, no suelta su celular. Recibe mensajes de colegas y allegados del yachting argentino. Analiza cómo lograr que le devuelvan lo que le sacaron y llama a la Federación Argentina de Yachting (FAY), una, dos, tres veces. Está impaciente, inquieto y quiere ser lo más incisivo posible en su reclamo porque su único objetivo es estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se llevarán a cabo entre el 24 de julio y 9 de agosto.

El sampedrino está apesadumbrado por cómo la FAY determinó otorgar su única plaza a Japón pero cuenta con un gran apoyo para recuperar lo que consiguió navegando. Él, con 39 años, ganó el Selectivo y el argumento para dejarlo afuera fue que se eligió un "proyecto a largo plazo" con Francisco Guaragna quien tiene apenas 23.

Mientras gestiona para conseguir se revea la situación brindó una entrevista a La Opinión desde su casa en la que admitió que la "pasó muy mal" y dejó en claro que "a los Juegos Olímpicos tienen que ir los mejores".

- ¿Cómo está la situación hoy en día?

-Hoy estoy un poco mejor, el miércoles cuando decidieron esto la verdad me cayó como un balde de agua fría, la pasé muy mal ese miércoles, me angustié mucho. El jueves fue un día largo, estuvimos analizando un montón de cosas. Hoy me levanté un poco más tranquilo, pude dormir y ahora estoy más tranquilo, con la cabeza más serena, hay que pensar lo que estamos haciendo que me parece que es lo correcto.

- ¿Cómo estas luchando para revertir la situación?

-Estamos protestando lo que es la decisión del miércoles, haciendo un pedido de reparación para que lo que ellos decidieron, tengan en cuenta lo que no nos tuvieron en cuenta a nosotros. Toman un punto fundamental que dicen que decidieron esto para el futuro. Y nuestro futuro, como decía el Selectivo Tokio 2020, es ahora en cinco meses y diez días, ese es nuestro futuro. De acá a cinco años no sabemos qué va a pasar, pero a cinco meses sí. No tuvieron en cuenta ninguna regata del Selectivo y eso está mal, estamos apuntando a ese tema.

- ¿Recibiste alguna respuesta extraoficial?

-No. El miércoles yo estuve hablando con el presidente de la Federación Argentina de Yachting (N. de R.: Luis Velasco) pero no me dijeron puntualmente que iban a tomar esa decisión. Me enteré después de la reunión. No tuve una respuesta oficial, lo oficial es lo que salió en la web de la federación después de que los medios de comunicación, la Secretaría de Deportes, el Comité Olímpico Argentino me dieron como ganador porque la amplia ventaja que teníamos en el Selectivo. ¿Por qué iban a mandar a otro peor a los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos no son para hacer experiencia, son para que vaya el mejor y haga un papel digno. Creo que estoy en esa posición, que soy el mejor de Argentina y quiero ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

-Antes de que la FAY publique la determinación, ¿Creías que te podían dejar afuera?

-Al principio cuando ganamos el Selectivo el domingo (N. de R.: se cerró el Mundial de Australia) estábamos muy contentos y por la amplia diferencia no había ninguna duda. Después, uno se empieza a imaginar cosas cuando no te ratifican desde la federación. Empecé a preguntar y me dijeron que tenían una reunión y pasó en la reunión lo que no tenía que haber pasado nunca. Nunca se sentaron conmigo a plantear la política de no mandar a gente experimentada y mandar a una persona de 23 años que la puede pasar mal en un juego olímpico porque va gente con experiencia y los competidores tiene más de 33 años de promedio. El nivel de la flota es grande, necesitas tener experiencia en el yachting.

-En la previa era muy probable que ganes el Selectivo, ¿Coincidís que lo que establecieron en el reglamento fue el recoveco que encontraron para dejarte afuera en caso de que quedes primero?

-Nunca nos imaginábamos esto, nunca pasó que se decida a dedo. Hoy imaginamos todos que la estrategia de ellos era esta: si ganaba yo, bajarme de un pulgar. Mi selección olímpica no me la imaginé una semana antes, empezó hace dos años con la mira puesta en esta Selectivo de hacer una campaña lo mejor posible con los recursos que tenía. Desde hace dos años el único campeonato al que fui bancado por el Enard fue el Mundial de Dinamarca en 2018 que terminé 24º a un punto de clasificar la plaza para el país. Se otorgaban 14 plazas que como eran las primeras, eran las más difíciles. Me siento parte de estar ahí en los Juegos Olímpicos. Después pasó lo del Selectivo para los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde me lesioné, estuve parado un par de meses y volví con la mira puesta en este Selectivo. Me preparé muy fuerte, hice un trabajo muy bueno físicamente y técnicamente en el agua y se notó en los últimos días del Mundial donde corrimos tres regatas por día con mucho viento. Se notaron la experiencia y el trabajo y en el transcurso del Mundial me fui soltando cada día más e iba mejorando en las regatas. El roce internacional se notó un poco.

- ¿Pudiste hablar con Francisco Renna que fue segundo en el Selectivo y también lo descartaron?

-Sufrimos una discriminación. Con la decisión del miércoles nos están diciendo que no naveguemos más. Francisco tiene 30 años, es joven. Nos están diciendo que no naveguemos más de una manera muy despectiva y nos sentimos muy agraviados por eso.

-Cuando Santiago Lange, hoy 58 años, fue a Río de Janeiro 2016 tenía 54 y ganó la medalla de oro, ¿no es una controversia de parte de la FAY?

-Sí, olvidate. Hoy en día hay deportistas que no se retiran porque siguen siendo los números uno de su país. Acá si me ganan, como me ganaron en el Selectivo para los Juegos Panamericanos, no hay problema. En el agua si, a dedo no. A mí me cuesta mucho que me ganen a dedo. Lo he sentido muy interno, hoy hable con Santi (Santiago Lange) y me dijo que no lo puede creer porque él va a correr con 58 años y yo tengo 39, hay una gran diferencia.

- ¿Alguna vez pasó en la Federación Argentina que gane un timonel el Selectivo y después elijan a otro?

-En Argentino no pasó nunca. Yo estuve en las tres anteriores oportunidades y nunca escuché nada. En algunas selecciones de otros países que son buenas federaciones que tienen buenos apoyos, buen plantel y buen equipo de trabajo con un plan que no le falta nada, eligen a dedo. Por ejemplo, en la de Australia tienen al número y al número tres del mundo, es muy difícil. El otro día dejaron afuera al número uno de Australia que fue oro en Río de Janeiro, pero porque el otro andaba mejor. Ellos tienen todo el apoyo. son federaciones muy buenas, con mucha estructura y antecedentes de que han trabajado bien. Nosotros no es así, acá nos bancamos todo, cada uno tiene sus propios recursos y va el que gana, no a dedo.

-Incluso vos para esta preparación tuviste que solventarte vos mismo...

-Sí, claro. Yo para ir a Australia vendí un barco, gasté mis ahorros, hice un esfuerzo terrible, tuve que dejar de trabajar, dejar de lado la familia y un montón de cosas que no sé porque no las ven. Aparte, malgastar mi experiencia, no lo entiendo todavía.

-Si hubieses sabido de este plan de antemano, quizás no hubieses hecho el esfuerzo de prepararte e ir a Australia

-Si me decís que los chicos andan bien y tenemos un proyecto a ocho años, ok. Pero tampoco, a los Juegos Olímpicos tiene que ir el mejor, no el peor.

-Al fín y al cabo el deportista quiere competir y ganarse su lugar...

-Si. Yo gané en la semana de Buenos Aires bien, salí tercero en el Argentino que ganó Renna empatado con el segundo y en Australia gané bien, le saqué 30 puntos a Guaragna que fue el segundo argentino. Entonces es por eso el dolor que tengo. Todas las personas que están alrededor hacen sus comentarios, me llaman por teléfono, la verdad tengo un apoyo terrible de la Municipalidad, Náutico y los medios de comunicación.

-La FAY indicó en su comunicado que la decisión se tomó en una reunión donde votaron diferentes especialistas pero no trascendió el nombre de ninguna, ¿Fue así o fue una decisión inducida por una persona?

-De eso tenemos nuestras dudas. Se dice que se tomó opinión de los 16 consejeros de cada federación pero no están las firmas, se va a saber quiénes son pero no están las firmas puestas. Quiero que me pasen el acta con la firma de los presentes, de esa reunión yo dudo un montón de cosas.

- ¿Pudiste hablar con Nicolás Schardgorodsky que es el entrenador del equipo de láser? ¿Èl tiene poder de decisión sobre a quien preparará para Tokio 2020?

-Creo que a Nicolás le pidieron una opinión apenas llegó de Australia. Llegó el lunes, pasó, se reunió y les dio su opinión y se vino a San Pedro. La decisión fue el miércoles y no estuvo en la reunión esa. Sí le pidieron su opinión. Yo hablé con él e iba a apoyar el Selectivo. Francisco Guaragna tiene futuro pero le falta maduración, trabajar físiccamente y ponerse bien en un montón de aspectos. Es joven todavía, yo a mi primer juego (N. de R.: Beijing 2008) fui con 28 años y me costó un par de ciclos olímpicos ser el número 1. Acá se quieren saltear ese paso.

-Te contactaste con el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, ¿Qué te dijo?

-Estamos trabajando con el Comité Olímpico, estamos viendo todos los documentos del Selectivo, la nota que sacaron el miércoles y la documentación presentada por mí y el escrito. Eso lo va a ver un abogado del COA que tiene más experiencia en esto y nos vamos a reunir a través de la web para ver que se puede hacer.

-Mientras tanto, ¿el enfoque está puesto revertir la decisión o también seguís entrenando para prepararte?

-Faltan cinco meses y 10 días para Tokio 2020, a la tarde me voy al gimnasio.