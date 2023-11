Juhant: “No me callo más, más no puedo perder”

Tras recibir una comunicación oficial del Municipio en la que lo notficaron de una sanción de suspensión por 30 días sin goce de sueldo y la instrucción de un sumario, Luciano Juhant respondió a La Opinión e informó que litigará contra la comuna.

El exdelegado de Santa Lucía y excandidato a concejal por La Libertad Avanza acompañó a Ramón Salazar en su postulación desde las elecciones Primarias y desde entonces denuncia “persecusión política”.

La noticia que confirmó que el intendente y sus secretarios habían firmado la carta en la que se le informa que ha incurrido en conductas de desobediencia y falta de respeto a sus superiores lo sorprendió el viernes 24 de noviembre.

“No entendía primero inconducta, después el tema de la falta de respeto, después cuando me hago del expediente veo que el director del Hospital cuando yo me presenté a mi guardia, o sea a mí me notifican de un jueves que el viernes tenía que ir a a trabajar al Corralón, rechacé por carta documento y me presenté a mi guardia el día domingo a la mañana, que me tocaba”, explicó Juhant.

“El mismo director en persona el domingo a las siete menos cuarto de la mañana estuvo presente para no dejarme ingresar; para decirme que yo ya no pertenecía”, apuntó respecto a la autoridad a la que debía responder, el médico Guillermo Rosales.

Relató que en ese momento le explicó que ese era su lugar de trabajo y que había rechazado su asignación como empleado administrativo del Corralón.

“Bueno, ahí hubo un intercambio de palabras y le pido el libro de ingreso para dejarlo al menos asentado y yo dejo asentado por escrito que me presenté en mi lugar de trabajo y que el director en persona me impide ingresar porque él había recibido indicaciones de sus superiores que ya no pertenecía. Entonces yo firmo y le digo si me acompañan la firma los dos de acuerdo”, pero su superior se negó.

“Yo le pido si él me sale de testigo y me firma y tampoco quiso, porque dice ‘no me meto en un tema político’, bueno y el que ingresaba supuestamente ya en lugar mío porque le habían pedido que fuera entendiendo que yo ya no formaba parte, también se niega”, contó.

En ese momento, dijo, solicitó tomar una foto del acta para contar con un testimonio y también se lo impidieron. Lejos de darse por vencido, decidió continuar su reclamo y sacó su celular para grabar.

“Me cierran la puerta y bueno yo hice después un video”, señaló. Ese video, que acompaña esta nota, contiene imágenes donde el mismo Juhant relata que está allí y que el director está dentro del edificio sin dejarlo ingresar.

“Después leo como que dijo que yo le falté el respeto, que rompí el libro, que lo traté mal, que forcejeé. Bueno, una serie de cosas infundadas y no ciertas así que de ahí se han tomado inicialmente”, indicó a La Opinión.

Por último reflexionó: “Ya no saben de dónde prenderse para poder hacerme daño y ahora económicamente encima será un mes sin los haberes. Realmente es duro”.

Se sabe que Ramón Salazar ya lo ha contactado con una abogada para que se ocupe de su caso. “Bueno, vamos a ver cómo sigue pero yo ya no me callo más, más no puedo perder”, aseguró Juhant.