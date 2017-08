Juez de Faltas sobre clausura de APAMA: "Se hacían castraciones y el lugar no cuenta con habilitación"

Una inspección municipal llegó hasta el predio de Lucio Mansilla al 2500 este mediodía para certificar si se ejercía actividad comercial ilegal en el tratamiento de los canes. El resultado fue positivo y pasadas las 13.00 se colocó la faja de clausura sobre el ingreso al refugio.

Sobre las razones, el Juez de Faltas Fabían Rodríguez explicó: "Se ha constatado que se estaban realizando castraciones. El lugar no cuenta con habilitación para este tipo de actividad. Tampoco está exhibido el título de la veterinaria que estaba ejerciendo".

La clausura abarca el quirófano, por lo que no podrán continuar con las invervenciones hasta tanto se subsanen las condiciones, pero no sobre la actividad que desempeñan voluntarios en el refugio relacionadas al rescate de animales. "No estamos actuando sobre eso. No fue denunciada esa actividad", aclaró Rodríguez.

Por su parte, el secretario de Salud, Edgar Britos, agregó que los animales que estaban por ser intervenidos hoy y que estaban medicados se están monitoreando. "Lo que no se permite es el ingreso de nuevos animales por un cuestión técnica", dijo a La Opinión y confirmó: "Se cobraba por la prestación en un ámbito no habilitado. Fue por una denuncia anónima que llegó a Inspección".