Juegos Bonaerenses: Fue un jueves donde muchos sampedrinos lograron la clasificación a Mar del Plata

Esta mañana los chicos de Softbol Sub 14 de la escuela San Francisco a cargo del profesor Andrés Maneiro lograron la clasificación a los Juegos de Mar del Plata luego de un gran desempeño en las distintas etapas que tuvieron que atravesar. Por la tarde fue el turno de la Sub 16 (San Francisco y de la Escuela Municipal), y la Sub 18 (Escuela Municipal), las cuales también se destacaron y clasificaron.

Algo similar ocurrió pero con los chicos y chicas de Natación que también aseguraron sus plazas para los Juegos que se desarrollarán el mes que viene.

Ellos son: Nahiara Di Mateo, Felicitas Bilo, Santiago Achucarro, Maximiliano Aguirre, Gaspar Raco, Milton Martín, Oriana Goitino, Agustín Caldas.

Por último, a todos los mencionados anteriormente se les suma, Benicio Butti y Norita Martínez que también representarán a San Pedro en la ciudad costera.