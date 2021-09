Juegos Bonaerenses 2021: el entrenador de la dupla de beach vóley baraderense descalificada dijo que “hubo un error administrativo”

La semana pasada la dupla masculina U14 de beach vóley conformada por Joaquín Merlasino y Julián Massaglia clasificó a Mar del Plata a pesar de haber perdido la definición de la Etapa Regional porque su vencedor, Baradero, no estaba inscripto en esa instancia y el entrenador de la pareja, Esteban León, dijo que “hubo un error administrativo”.

El profesor se comunicó con La Opinión disconforme con la publicación y explicó que su equipo no quiso sacar ventaja de ninguna situación: “No es trampa. En Baradero no hubo Etapa Local de beach vóley y las parejas inscriptas pasaron directamente a la Regional. El erro fue que alguien no la cargó al sistema. Mis alumnos y yo no estábamos en conocimiento de tal situación, por lo tanto, no hubo trampa y nunca la habrá de mi parte”.

Leon informó que el número de planilla de inscripción de la dupla U14 masculina baraderense y aseguró que está “dolido y agraviado” porque nunca, siendo deportista o jugador, “hizo trampa” como este medio de comunicación definió la maniobra de la Municipalidad, no de él ni de sus jugadores quiénes hicieron los pasos correspondiente para anotarse y participar, al detectar y corroborar que en otras disciplinas como natación, fútbol 11 y 5, los atletas y selecciones participaron de la Etapa Regional sin haber sido informados, post inscripción, al sistema digital.

Merlasino y Massaglia representarán a San Pedro en la Final en Mar del Plata.

La Etapa Regional de beach vóley fue a fines de agosto en Baradero. La pareja local U14 superó en la definición a los sampedrinos y avanzó a la Final en la ciudad balnearia. Sin embargo, la Dirección de Deportes que conduce Mariano Arnal detectó que la dupla ganadora no figuraba en el sistema y denunció el caso a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires que falló a favor de San Pedro.

Con Albertina Rimasa y Milagros Tagliatore en beach vóley para universitarias y los U14 Merlasino y Massaglia son 23 los sampedrinos clasificados a la Etapa Final programada para entre septiembre y noviembre en Mar del Plata. También están en la instancia definitiva Teresita Bologna en acuatlón y 18 nadadores que ganaron la Etapa Regional en diferentes pruebas.

No está confirmado que todas las competencias se lleven a cabo en la ciudad balnearia por la pandemia de coronavirus. La organización estima que, de realizarse, serán unas 25 mil personas las que se reunirán en la ciudad balnearia para la definición. El plan B para concluir las competencias es que las finales de las disciplinas se realicen en burbujas en diferentes distritos, pero el objetivo es que se definan todos los certámenes.