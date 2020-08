Juegos Bonaerenses 2020: Cómo inscribirse en los deportes electrónicos y actividades culturales virtuales

Luego de que la Dirección Provincial de Torneos y Eventos Deportivos de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires anunció que la edición 2020 de los Juegos Bonaerenses se hará virtualmente con actividades culturales y deportes electrónicos, la Municipalidad anunció cómo se pueden inscribir los sampedrinos a las diferentes disciplinas entre el 15 de agosto y 30 de septiembre.

En el caso de las culturales, la Dirección de Cultura dispuso el contacto telefónico 3329-684277 al cual se pueda llamas de lunes a viernes de 8.00 a 14.00; y un mail que es cultura@sanpedro.gov.ar.

Disciplinas

Juveniles: cuento, dibujo, free style, objeto tridimensional, poesía, solista vocal, stand up, videominuto, pintura, malambo y fotografía digital.

Adultos mayores: cuento, dibujo, objeto tridimensional, poesía, solitas vocal y pintura.

Personas con discapacidad: pintura, narración oral, malambo, canto y fotografía digital.

Para anotarse a los deportes electrónicos, en tanto, la cartera que conduce Ramiro Sánchez Negrete tiene a disposición el mail juegosbonaerenses@sanpedro.gob.ar.

Disciplinas

Juveniles: League of Legend (U18 y +18 en equipo); Clas Royale (+13 mixto); Fortnite (+13 mixto) y Free Fire (+13 mixto en equipo).

La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2020 será entre el 1 de octubre y 6 de noviembre y los ganadores avanzarán a la Regional que tendrá lugar desde 9 al 30 del undécimo mes del calendario. En ella, los sampedrinos competirán en la VIII ante pares de Baradero, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Colón, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto y Rojas.

Por último, la fase Final será entre el 1 y 15 de diciembre pero no tendrá sede en Mar del Plata por la emergencia sanitaria. Incluso, los inscriptos competirán en todas las etapas desde sus respectivas casas a través de una pantalla sin contacto con sus adversarios.

"Los Juegos Bonaerenses 2020 Edición Virtual es una propuesta que se adecúa a las medidas políticas y sanitarias que rigen en nuestro país ante la Emergencia Sanitaria. De este modo, se realizarán aquellas disciplinas que sean posibles de ejecutar de forma online y remota para evitar el riesgo epidemiológico", fundamentó la organización en uno de los documentos que publicó con el reglamento.

En junio, La Opinión entrevistó a Agustín Corradini quien explicó que todavía no había una certeza de si la edición 2020 de los Juegos Bonaerenses se iban a desarrollar o no, siempre con la pandemia de COVID-19 como impedimento. En esa nota, el Director Provincial de Torneos y Eventos Deportivos señaló: "Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por desarrollar las actividades que se puedan de la forma que se pueda. Estamos trabajando muchísimo en la factibilidad y qué se puede hacer y que no va a depender más de una situación externa que es la sanitaria".