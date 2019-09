Juegos Bonaerenses 2019: La historia detrás de la foto del emotivo abrazo de Milagros Oliveto a su entrenadora

Son casi las 15.00 del domingo en Mar del Plata y San Pedro acaba de ganar su primera medalla en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2019 gracias a Brisa Cocozzo en lanzamiento de bala para personas con discapacidad. Mientras ella se sube al podio a un costado de la pista del Estadio Atlético Justo Román, en la línea de partida está Milagros Oliveto, la quinceañera que en marzo pasado festejó su cumpleaños con una caravana por la ciudad, para correr los 80 metros libres intelectual C.

La carrera se demora unos instantes y Milagros se mueve para no enfriarse. En la otra punta de la recta, detrás de la baranda que delimita el espacio de competencia, está su entrenadora, Paola Villafañe, con un sweater verde claro esperándola. Incluso, le pide a quienes se interponen en su vista que se muevan para que su pupila la mire.

Oliveto y sus contrincantes escuchan la señal de partida y salen a toda velocidad, cada una a la máxima suya con el objetivo de completar esos 80 metros que, si bien son estrechos en tiempo, son largos de preparar y el cúmulo de emociones que cargan las chicas florece ante el aliento de los presentes en la tribuna. Milagros llega con la remera roja y negra de competencia sampedrina, no entre las primeras de su serie, pero no oculta su sonrisa por lo conseguido. Enseguida, camina hacia donde está su entrenadora Paola con quien, con igual emoción que ella, se funden en un abrazo interminable de no más de diez segundos. Se miran, se toman de las manos y sonríen porque, más allá de que fue 13ª en la general, el objetivo de participar y terminar la carrera se cumplió con creces.

Milagros Oliveto nació con Síndrome de Down y el 2 de marzo pasado se hizo conocida porque, tras una campaña en redes sociales que encabezó su hermana Gabriela, cumplió su sueño de que cientos de personas la saluden en una caravana por Bartolomé Mitre y Pellegrini motivo de su cumpleaños número 15. Ese sábado la joven paralizó San Pedro y, sentada en un Jeep con un vestido, paseó por las calles principales desde la intersección con ruta 1001 hasta las barrancas. En el medio del trayecto, en Mitre y la peatonal, vecinos frenaron el vehículo y, con una sirena de fondo, le cantaron el "feliz cumpleaños". Incluso, semanas después el evento llegó a medios nacionales y la cara de felicidad de la chica se vio en todo el país.

La ya famosa joven que estudia en la Escuela Secundaria N° 18 volvió a estar en escena cuando ganó la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses y se clasificó a la Final de Mar del Plata donde el fin de semana volvió a emocionar a los sampedrinos con una foto capturada por La Opinión que se viralizó en redes sociales gracias a todos los sampedrinos que la compartieron y comentaron en ella para felicitar a Milagros, uno de las protagonistas más importantes del 2019.