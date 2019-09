Juegos Bonaerenses 2019: La atleta Brisa Cocozzo le dio a San Pedro la primera medalla en Mar del Plata

En el primer día de competencias de la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2019 que lleva adelante la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires que conduce Pablo Fuentes San Pedro consiguió su primera medalla gracias al bronce de Brisa Cocozzo en lanzamiento de bala en la pista Atlética Justo Román.

La atleta local se ubicó tercera en la prueba para personas con discapacidad +17 libre intelectual A con 6 metros 59 centímetros por detrás de Cintia Rodríguez de Villarino (+41 centímetros) y Martina Gattas de Quilmes (+25) y se subió al podio con una sonrisa, aplausos y aliento de sus compañeros y entrenadores; y la bandera de la Municipalidad.

Antes, en el mismo recinto pero en la pista, Adelfa Cabrera fue sexta en los 2000 metros para U14. Además, Milagros Oliveto, la quinceañera con síndrome de down que paseó en caravana por el centro de la ciudad el día de su cumpleaños, no llegó entre las líderes en 80 metros libres intelectual C pero emocionó con el abrazo con su entrenadora, Paola Villafañe, una vez que completó el recorrido.

Por último, Mijael Schiros participó en lanzamiento de bala para PCD U16 intelectual A mientras que en de pelota de softball lo hizo Adrián Caminos.