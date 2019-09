Juegos Bonaerenses 2019: El subsecretario de Deportes bonaerense explicó por qué sacaron canotaje

Cuando en marzo se abrió la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2019 fue curioso no ver entre la lista de deportes al canotaje porque los mejores palistas de Argentina muchos de ellos son de la Provincia de Buenos pero, por sobre todo, porque en 2018 el joven de Náutico Valentín Rossi fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires.

En ese momento usuarios criticaron a la Subsecretaría de Deportes que conduce Pablo Fuentes en su página de la red social Facebook y le mostraron su enojo porque se privilegiaron actividades de menor trascendencia tales como las electrónicas (FIFA, L.O.L y Royale), bádminton, skate, padel y pelota, entre otras.

Aunque la organización no dio explicación alguna, en el marco de la inauguración de la Etapa Final la zona de Las Toscas en Mar del Plata La Opinión le consultó al jefe de la cartera el porqué de la decisión y sostuvo: "No tiene nada que ver que los mejores palistas estén en la Provincia de Buenos Aires de que se haya sacado canotaje. Son competencias en las que la Federación son específicas en ese deporte. Acá tenía una problemática particular ese deporte en los Juegos Bonaerenses entonces decidimos hacer algo especial con ellos más allá de que siempre va a estar en el análisis de cómo podemos hacerlo mejor para el año siguiente".

Al referirse al desarrollar "algo especial", si bien no detalló Fuentes hizo hincapié al Clasificatorio a los Juegos Evita que tuvo lugar en Las Flores con el objetivo de conformar el plantel de Buenos Aires y donde no hubo sampedrinos.

Por último, el subsecretario explicó cómo se seleccionan las disciplinas para cada edición de los Juegos Bonaerenses: "En el deporte vemos siempre las tendencias que hay nuevas, qué adoptan los chicos y nosotros tenemos que acompañar con ofertas deportivas que los chicos quieren hacer. Al incluir ciertos deportes vamos a tener más chicos en los torneos".

En 2018, los Bonaerenses de canotaje fueron organizados conjuntamente entre el gobierno provincial y la Federación Bonaerense de Kayaks y Canoas (FeBoKaC), tal como ocurre con otras disciplinas donde la asociación tiene injerencia ante la imposibilidad gubernamental de desarrollar el deporte. Si bien no hubo Etapa Local, la Regional se realizó en Pescadores y fue fructífera para los palistas locales que en 2019 no pudieron competir para visitar la ciudad balnearia.