Juegos Bonaerenses 2018: Extendieron el plazo de inscripción

El viernes 20 estaba previsto que culmine la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2018 pero la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires que dirige Pablo Fuentes extendió el plazo una semana más.

Los interesados en participar en las actividades deportivas y culturales que todavía no se anotaron pueden hacerlo en las direcciones Deportes (Estadio Municipal) o de Cultura (Salta y Arnaldo), según corresponda.

El próximo lunes debía comenzar la Etapa Local. Posteriormente, quienes ganen en cada disciplina avanzarán a la Regional y, por último, a la Final entre el 29 de septiembre y 3 de octubre en Mar del Plata.

Deportes

Juveniles: acuatlón, ajedrez, atletismo, básquet (5 vs. 5 y 3 vs. 3), beach voley, cestoball, futsal, fútbol (7, 11 y playa), gimnasia artística, handball, hockey, natación, patín, rugby, softball, tenis, tenis de mesa, voley, badmninton, canotaje, ciclismo de montaña, deportes electrónicos (League of Legends y FIFA), gimnasia rítmica, judo, nado sincronizado, padel, pelota, skate, surf, taekwondo y tiro.

Personas con discapacidad: atletismo, goalball, natación, boccia, fútbol, básquet y tenis de mesa.

Adultos: caminata, pentatlón, fútbol-tenis, tenis de mesa, tejo, newcom, pelota, coreografía pop, ajedrez, burako, chinchón, damas, escoba de 15, sapo, taba y truco.

Cultura

Juveniles: Artes plásticas, cocineros bonaerenses, literatura, danzas folklóricas, tango, rock, solista vocal y teatro.

Personas con discapacidad: pintura, canto, danzas folklóricas y narración.