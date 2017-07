Juegos Bonaerenses 2017: Los atletas no inscriptos se quedaron sin competir

Aunque extraoficialmente le señalaron a Luis María Rodríguez que no habría inconvenientes para que los deportistas y equipos no ingresados en el sistema puedan participar y, en caso de ganar, estar en Mar del Plata, la Subsecretaría de Deportes de Buenos Aires denegó el pedido local en el que también intervinieron Cecilio Salazar, Karina Chiarella, el Director de Deportes y hasta profesores de los chicos que no fueron habilitados para competir. Los principales perjudicados son los 34 chicos especiales a los que ofrecieron sustentarle la estadía en la ciudad balnearia y jugar ante participantes eliminados.