Judith y Luz, las gladiadoras que emocionan a la gente

La historia de esta madre y su pequeña hija de tan sólo siete años recorrió la sección de las noticias luego de que este medio difundiera la carta que Judith le escribió a su hija en donde, entre otras cosas, le dice: “Hija quisiera decirte que todo va a estar bien, pero no tengo esa certeza a pesar de todo el esfuerzo diario para que las cosas cambien”.

Las repercusiones en las redes no tardaron en llegar y nuestros lectores se sumaron al apoyo en esta causa. La primera fue Adriana que comentó: “Abrazo para las dos y mucha fuerza que todo va a estar bien. Yo me pongo en los zapatos de esa mamá porque yo sé lo que se sufre por nuestros hijos, y más cuando ellos necesitan muchas cosas y nadie ayuda a brindárselas. Sólo nosotras las mamás sabemos lo que se sufre por nuestros hijos”.

Mónica explicó: “Cuando comento algunas necesidades la gente me mira incrédula y me dice, ¿y no pediste? Sólo conocemos del tema los que lo padecemos”. Sumado a ella también vinieron las bendiciones por el bienestar de la pequeña Luz de la mano de Gladys y Zulma que expresaron respectivamente: “Dios de fuerzas a esa gran mamá. Ojalá haya un cambio, por Luz y por todos. ¡Cuanta razón en esas palabras!”, y “Si Dios tiene el control todo va a salir bien, oremos juntos”.

Además de esto, se sumó una reflexión de la mano de Sol que infirió: “Abrazo mucho a esa mamá, yo tengo a mi bebé de un año en pleno diagnóstico en un hospital público y sé lo que es sentir todo eso, realmente es abrumador y muy desgastante. Ojalá todo salga bien para Luz”.

Finalmente, Milagros concluyó: “Es salir adelante día a día por ellos que nos dan fuerza porque somos mamás leonas que hacemos lo que sea para que tengan una mejor calidad de vida. Desgraciadamente, este sistema de salud siempre nos pone trabas”, a lo cual Judit, la mamá de Luz, le contestó: “Todo el tiempo. La idea es cansarnos y abandonemos la lucha. Pero se olvidan que una mamá por su hijo jamás se rinde, hasta el último suspiro daremos pelea”.