Judith y Luz: “Hija, quisiera decirte que todo va a estar bien”

El caso de Luz es sumamente conocido y cada vez que llega a la sección noticias es porque un nuevo desafío la espera a sus cortos casi siete años. Lo último que se supo es que IOMA le había postergado su fecha de operación porque “no llegaba la prótesis” y que había que esperar unos días más.

Preguntamos que había sucedido: “Me actualizaron el presupuesto un millón más que el que ya había autorizado IOMA. En lo que es prótesis, tengo que escribir a fines de esta semana. Todo esto de las elecciones complica el tema de los costos. Todo burocracia Lili, más de lo mismo. Sólo espero no perder la fecha nueva que es el 11 de diciembre”, dijo la mamá. Parece una broma, pero será un día después de que asuman un nuevo presidente.

Este domingo, después del balotaje, Judith volvió a escribir, a preguntar, a preguntarse y a compartir un nuevo mensaje a su hija:

“Desde el minuto un que Luz vuelve a respirar, comienza nuestra lucha. En principio con la burocracia del tiempo que demoraba la ambulancia en llegar. Tener que salir a implorar que un sector privado nos cobre para poder trasladarla a una Neo para que salven su vida.

Ni Macri, Ni Fernández priorizaron la discapacidad. Siempre ha sido pelearla.

Leo en muchas páginas que ahora ya no tendremos beneficios, que nuestros hijos quedarán sin cobertura médica y sin terapias.

No recuerdo en qué momento de estos seis años casi siete estuvimos relajados sabiendo que todo estaba en orden.

Las terapeutas de Luz no cobran desde Mayo. La medicación llega por la mitad! lo mismo con las ortesis! y ni hablar de la autorización de cirugías de alta complejidad.

Con Macri obtuve la medicación de Luz por medio de amparos judiciales, con Fernández lo mismo. Todo a fuerza de peleas judiciales. Todo para hacer valer sus derechos.

¿En qué cambia nuestras vidas?

¿En qué vamos a tener que pelear y reclamar para tener la cobertura que corresponde?

¿Qué nos va hacer Milei?

¿Dejar de darnos medicación?, ¿pañales?

Los pañales los compro yo de mí bolsillo. La medicación es una lotería, este mes la tenés y el mes que viene rezá para que te llegue y que no tengas la mala suerte de que te aumenten dosis, porque ahí se te viene la noche.

¿De que prioridades me hablan?

¿De que bienestar y beneficios me hablan?

Mí hija tenía fecha de cirugía el 24 de Agosto, hay días en que su dolor es tan fuerte que la tengo que dormir. La obra social no me autorizó en tiempo y forma.

Nada les importa

Ni siquiera por ser una nena de 6 años tuvieron consideración.

Luz necesita una cama ortopédica, me dicen que no me la dan porque la ortopedia dejó de ser prestadora por falta de pago.

¿DE QUÉ BENEFICIOS ME HABLAN?? O ¿EN QUÉ PAÍS VIVO YO?

QUE ALGUIEN ME DIGA SI ESTOY EN EL LUGAR EQUIVOCADO POR FAVOR, PORQUE ESTE SISTEMA EN EL QUE VIVO HACE 7 AÑOS, ES DESGASTANTE!

Dejen de idolatrar u odiar a las personas, la verdadera realidad es la que tenés cada vez que tenés la bendición de abrir tus ojos para un nuevo día. Acá nadie garantiza nada.

Estamos en la ley de la selva. Ojalá algún día cambie y dejemos de pisarnos la cabeza unos a otros solo por tener más pesos en el bolsillo.

Hija quisiera decirte que todo va a estar bien, pero no tengo esa certeza a pesar de todo el esfuerzo diario para que las cosas cambien, pero me conocés y sabés que pase lo que pase no hay ni una mínima posibilidad de parar a mamá, y que ahí estaré defendiendo tus derechos, denunciando todo lo que tenga que denunciar si esta situación no mejora.

Te Amo Luz…