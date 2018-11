JuanitaReportera presenta: Valentín Rossi, un adolescente de bronce

Por Juanita Lafalce

Hay niños que disfrutan de sus infancias de diferentes maneras. Algunos son músicos, deportistas, escritores, artistas, cantantes. Yo soy Juanita y quiero conocer, y que ustedes conozcan sus historias, y sus vidas conmigo.

Estuve con Valentín Rossi, palista del club Náutico que este año ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en Buenos Aires. Tiene 16 años y va a 5° año de la escuela Normal. En el club donde entrena, me recibió para responder mis preguntas.

"Cómo comenzaste el canotaje y a qué edad?", le pregunté. "Comencé en 2013 a los 11 años, acá en el club, ya que estaba en el club Pescadores y me pase acá a este club que siempre quise venir, y mi papá me dijo de hacer un deporte de agua y, entre optimist y canotaje, elegí canotaje y desde ahí empecé”, contó.

“¿Qué es el canotaje para vos?”, quise saber. "Para mí, es mi vida. En todo lo que lo baso es en canotaje, dedico mucho tiempo de mi vida, tengo muchos amigos, mi familia también está metida en el canotaje y le gusta lo que hago y para mí es un estilo de vida”, aseguró.

“¿Cuánto tiempo te toman los entrenamientos?”, consulté. "Ahora, que estamos haciendo para el (campeonato) Argentino, de 14.00 a 18.00, pero cuando estábamos entrenando para los Juegos entrenamos muchas veces doble turno, casi todos los días, empezaban desde las 9.00, 8.00 a 12.00, y después a la tarde, de 16.00 a 19.00”, informó.

Le pregunté en cuántas competencias internacionales participó hasta el momento. “Fui a dos sudamericanos de canotaje, especialmente; después a un sudamericano en Chile y después fui al preolímpico en Barcelona, España; fui a un mundial que se llamaba Olympic Hopes, en Republica Checa; y hace poco, antes de los Juegos, fui al campeonato checo a competir, cuesta puntos para los Juegos... Y bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron acá”, enumeró.

“¿Qué sentiste llegar a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla?”, consulté. "La aspiración era llegar a los Juegos, que me lo propuse desde 2014, que era muy chiquito, con mi mamá, que le dije: 'Mami, estoy seleccionado, tengo la edad para estar en los Juegos', y ya llegar a un Juego era re lindo, vivir con mucha gente que vive lo mismo que vos día a día, el entrenamiento, y te entiende. Y bueno, conseguir una medalla era algo que estaba pensado, yo entrené para eso; pero vivirlo es algo totalmente diferente, y tiene una repercusión muy grande, que te llena de afecto, y fue muy linda experiencia”, relató.

“¿Qué sentiste con el recibimiento de acá de San Pedro?”, pregunté. "No me lo esperaba, tanta gente, fue muy lindo, fue una de la mejores cosas, que me recibieran acá, estuvo muy lindo”, dijo.“

¿Cómo es estar tanto tiempo lejos de la familia y amigos cuando tenes una competencia importante?”, quise saber. "Estuve mucho tiempo afuera en este último año, dejando mi escuela, ms amigos, mi familia, estando todo el tiempo ahí, concentrando", contó

"Yo no lo tomo un sacrificio, porque disfruto remar y sé que haciendo eso voy a tener un mejor rendimiento, a lo que aspiro llegar. A veces se extraña un poco jugar con tus amigos, joder un poco, está bueno a veces, es una forma diferente de vivir. Yo siempre digo que para llegar al éxito hay que salir de la zona de confort y bueno, creo que en este año salí un poco y dio sus frutos”, aseguró.

“¿Tenés pensado seguir con el canotaje en el futuro?”, indagué. "Sí, me encantaría seguir con el canotaje. Pero también me gustaría estudiar nutrición, hacer alguna carrera universitaria que bueno, con el canotaje podes vivir del canotaje con una beca, pero después del canotaje es como que no sabes por dónde ir, me encantaría hacer las dos cosas acompañadas, pero bueno es muy difícil, vamos a tratar de probarlo", respondió.

“¿Usás mucho la tecnología?”, pregunté. "Sí, uso bastante, me gusta. Creo que es una herramienta muy importante, pero bueno creo que tiene que tener sus cuidados. Yo, por ejemplo, dejé el celular como un mes, estuve una semana concentrando, volví acá y acá en San Pedro lo dejé, y estuve unos días antes de los Juegos y todos los Juegos sin el teléfono”, me contó.

"Utilizás para el deporte la tecnología?”, consulté. "Sí, lo que uso mucho es reloj, que paso mis entrenamientos al celular,y mido cómo me va con la velocidad, el tiempo, si es muy útil para mí y mi rendimiento", dijo.