JuanitaReportera presenta: Priscila Colom, "La Gurisita de la Costa"

Por Juanita Lafalce

Hay niños que disfrutan de sus infancias de diferentes maneras. Algunos son músicos, deportistas, escritores, artistas, cantantes. Yo soy Juanita y quiero conocer, y que ustedes conozcan sus historias, y sus vidas conmigo.

Estuve con Priscila Colom. Ella toca el acordeón con su grupo, llamado "La Gurisita de la costa y su conjunto". Me recibió en su casa, junto a su familia, con una sonisa en la cara. Tiene 13 años y cursa la secundaria en la escuela N° 8 Mariano Moreno, que funciona en el edificio de la primaria 1.

"¿Cómo comenzaste con la música?”, quise saber. “Comencé con un órgano pequeño, y me empezó a llamar la atención. Empecé sacando 'La pantera rosa', después 'Para Elisa', me encerré y, todo por YouTube, lo saqué. Así comenzó. Después sí, agarré el acordeón y ya después hice para adelante”, me contó.

Priscila lidera su propio grupo junto al guitarrista José Gómez y el bajista Martín Colom, con quienes ensaya varias veces a la semana, por lo menos dos horas por ensayo. Raúl Barboza, el reconocido acordeonista chamamecero que tirunfó en Europa, es uno de sus máximos referentes. El conjunto Ivoty, que tuvo gran éxito en los años 80, también está entre los músicos que la inspiran.

"¿Alguna vez te sentiste cansada, pero lo tenias que hacer porque era tu responsabilidad?”, le pregunté. "Sí, varias veces", aseguró y contó: "Yo le decía a mi papá y todo; pero no te cansa, no sé cómo explicar. Te cansa y no te cansa. A vos te gusta, pero no sabes cómo te cansas”.

“¿Viajas o tenés muchos shows?”, consulté. "Sí, y ahora, para estos meses, tenemos varios, y viajamos por todos lados”, aseguró Priscilia, quien cuando le pregunté si había sacrificado algo por la música dudó un poco, pero aseguró que no.

¿Tenés pensado en el futuro seguir en con la música?”, indagué. "Es obvio, con todo el sacrificio que hacen ms papás, mi primo que toca el bajo, todos hacemos un sacrificio enorme”, dijo, muy segura.

Como a todos mis entrevistados, le pregunté por su relación con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Me contó que utiliza mucho YouTube: "Es lo mejor, porque te enseña todo, tiene de todo”, aseguró.

Por supuesto, le pedí que nos compartiera un poco de música. Antes de tocar, ya con su acordeón en las manos, me explicó que de un lado tiene las teclas para hacer las melodías y del otro los bajos. En el medio está el fuelle, "que es como el corazón, lo que lo hace sonar, es el funcionamiento de todo el acordeón", enfatizó.

Me llamó la atención y quise saber si le había resultado difícil aprender a tocar ese instrumento. "Al principio no, porque era así no más, yo no sabía nada, entonces mi papó lo movía y yo tocaba con las dos manos. Después sí me resulto difícil, porque tenía que aprender las teclas a mirar y no mirar al mismo tiempo y es un poquito complicadito”, explicó.

Luego de contarme todo sobre el acordeón, se dispuso a tocar el primer tema que compuso con su grupo, que se llama “La correntada”. Yo miraba asombrada. Cuando terminó, la aplaudí y le dije que tocaba hermoso.

También me entere que su acordeón se rompió y que tiene que comprar uno nuevo. Me comentó que en febrero va hacer una peña para recaudar fondos para comprar uno nuevo. La Municipalidad y el Fondo de Cultura colaborarán con el espacio, el sonido, las luces, así que les pedimos a todos que colaboren y que se acerquen a escucharla, a ella y su música, porque son asombrosas.