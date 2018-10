JuanitaReportera presenta: ¿Cómo fue tu infancia, Antonio Berardi?

Por Juanita Lafalce

Estuve con Antonio Berardi, ingeniero agrónomo y reconocido ciudadano de San Pedro. "Me siento bastante bien todavía, pese a que tengo 93 años, pero igual me siento joven y me acuerdo de todas las cosas que me pasaron”, me dijo.

En su casa, Antonio y yo nos sumergimos en su infancia, que empezó en Italia, hace mucho, mucho tiempo. "La historia de mi infancia está muy lejos, pero han quedado recuerdos muy imborrables para mí. Cuando era pequeño, entre mi primer año y los 5 años, estaba en Italia, con mi mamá, nada más; mi papá ya se había venido para Argentina, así que a mi papá no lo conocí, lo conocí acá", contó.

"El día que me fui de Italia, me acuerdo siempre de mi abuelo, que se llamaba Emilio, me puso en sus rodillas y empezó a llorar, porque me iba, y me regaló lo que acá llamamos una matraca pero en Italia se llamaba aracanela, pero de la emoción de la despedida me la olvidé arriba de una cómoda, allá", recordó.

"Me vine llorando desde Italia hasta el puerto de Nápoles, porque extrañaba a la familia", aseguró y detalló su viaje: "El primer tramo lo hicimos en lomo de burro, desde el pueblo de Fraine hasta la cuidad de Castiglione, y después, de ahí, tomamos un ómnibus hasta el puerto de Nápoles, donde embarcamos".

"En ese tiempo, los barcos no eran como ahora", aclaró y continuó: "Así que la mayor parte del tiempo la pasamos en la cubierta. Recuerdo que me acostaba arriba de una manta roja, tejida por mi mamá, porque no había comodidad en el barco".

"Tardamos 20 días en llegar a Buenos Aires. Pero lo que más recuerdo es que cuando llegamos al puerto de Santos, en Brasil, los chicos negritos se tiraban al agua a buscar las monedas y cosas que los pasajeros le tiraban como ayuda", contó.

"Después, cuando llego al puerto de Buenos Aires, desde el barco, sobre la cubierta, mirando al puerto, veo un señor con un sobretodo de color gris, muy buen mozo, tenía 26 años, y no sé cómo, en esa cosa de chico, le dije a mi mamá 'mama, questo è mio papá', y era mi papá", rememoró y agregó: "Ahí lo conocí, cinco años después; él se había venido antes para conseguir trabajo, por la guerra".

"¿A qué jugabas?", quise saber, "Bueno, juegos de esa época, ya lo han contado otras personas: desde los seis años hasta los 12, más o menos, jugábamos a la bolita, a las figuritas, jugábamos a la rueda, también jugamos al balero, al denenti, que era un juego con piedritas, los juegos propios que había en esa época", contó.

"Había muy pocos juguetes", dijo y recordó: "Mi primer juguete fue un juego de bolos que me regalo el patrón de mi papá. Cuando lo fuimos a visitar, me regaló el juego de bolos. Siempre que llegaba el día de reyes me fijaba si habían dejado algo, pero los reyes eran muy pobres, no me podían regalar nada".

"El primer día de escuela fui llorando, porque no conocía todavía el idioma, hablaba en Italiano; peor: hablaba el dialecto del pueblo, que era distinto al idioma Italiano", recordó Antonio, que a sus 93 años conserva intactos momentos como ese, vividos de muy pequeño.

"¿Veías televisión o escuchabas radio?", consulté. "En ese tiempo nosotros vivíamos en Caseros y no había ni luz eléctrica ni agua caliente ni nada. Era una casa quinta, así que prácticamente no teníamos radio. No teníamos nada, era campo todavía la zona, que ahora está todo poblado", aclaró.

"Era todo campo, así que a lo único que podía jugar era adentro de mi casa. No salíamos a ningún lado, mi papá me hacía estudiar hasta las cuatro o cinco de la tarde y me daba media hora de permiso para salir a dar una vuelta con los amiguitos del barrio, pero primero había que estudiar, eran otras costumbres distintas a las de ahora", señaló.

"En ese momento no había la diversidad de cosas que hay ahora, tenes que pensar ochenta años atrás, hace ochenta años el mundo todavía no estaba desarrollado, no había televisión, apenas había radio en algunos lugares, no había entretenimiento como ahora", agregó,

Como a todos mis entrevistasos, le pedí, para terminar, que nos regalara un mensaje para nosotros, los niños de ahora. "Que dediquen más tiempo a la familia, que vean menos televisión, que vean menos entretenimiento afuera, que el mejor entretenimiento del mundo es estar con la mamá y con el papá, dedicar el tiempo a la familia ,que es lo mejor que existe en la vida. Siembren amor, siembren cariño entre la familia, porque eso es lo que después van a recibir", aconsejó.