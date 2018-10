JuanitaReportera descubrió juegos de otras generaciones y desafió a los chicos de ahora

Por Juanita Lafalce

Descubrí juegos de otras generaciones, que no tienen nada que ver con el celular ni con la Play ni con la tecnología actual.

Esos juegos son el Yo-Yo, el balero, el tiki-taka y la payana. Así que decidí salir a recorrer las calles a preguntarles a los chicos si lo conocen o si lo jugaron alguna vez, y a desafiarlos a que jueguen conmigo a alguno de ellos.

Les pregunté a algunos de mis compañeros de colegio y no conocían ninguno de los juegos, así que tuve que explicarles.

El balero es un palo atado de un hilo con un tarro. El juego consiste en tratar de embocar el tarro en el palo. El Yo-Yo es una ruedita que tiene enroscado un hilo. Jugar con él consiste en tirarlo y que suba y baje, deslizándose sobre el hilo.

El tiki-taka también es un hilo, que en sus extremos tiene dos bolillas grandes que suelen ser de madera o de plástico. Se tienen que chocar arriba y abajo entre sí.

La payana son cinco piedras o bolitas. El juego consiste en tirarlas en el piso, agarrar una sin tocar las otras, tirar para arriba la que agarraste, tomar rápidamente otra del piso y atajar la que tiraste.

La mayoría de los chicos que consulté prefieren el celular antes que estos juegos. Es que nosotros, los niños, no los jugamos habitualmente porque los padres no nos los dan, nos dan el celular; quizás por eso es que no los conocemos.