JuanitaReportera: Carta para #EncuarentenadosComoYo

Hoy es el día 24 de esta pandemia, algo que sorprendió apenas inició, algo a lo que no le dábamos importancia cuando no estaba en Argentina (me incluyo), hasta que un día llegó. Pero yo no les vengo a escribir esta carta para que recuerden cómo empezó y por qué estamos así.

Yo sé que hay personas que tienen miedo, otras que no tanto y a esas personas preocupadas, por ellas, por algún familiar, o porque extrañan a sus amigos (es mi caso☺) quiero decirles que todo esto pasará y que, como dice el libro que me dio la profe de lengua, “las ventanas se volverán a abrir”, pero para eso tenemos que cuidarnos, tanto uno, como a los demás, debemos cumplir todas las normas, lavarse bien las manos, usar barbijo, salir lo menos posible de casa.

Si se aburren o no saben qué hacer (como yo, jaja), recuerden que en el canal de YouTube de Sin Galera tienen varios videos de entretenimientos, tanto series, películas, para los amantes de la lectura les muestro como conseguir libros fáciles (sin virus, no se preocupen), talleres, cursos, obras de teatro y muchísimas cosas más.

O si son de esas personas hogareñas y se quieren comunicar con familia y amigos porque los extrañan, existen varias aplicaciones para hacer video-llamada o llamada como Hangouts, Zoom o la más fácil: Whatsapp.

O si se quieren alejar de la tecnología, me voy a poner en el lugar de las páginas que dicen “COSAS QUE HACER CUANDO ESTAS ABURRIDO ☺” pueden cocinar, hacer ejercicio, yoga, leer, mirar alguna serie en Netflix, hacer videos de TikTok.

Diviértanse, reúnan a toda la familia que hay en casa y hagan algo, jueguen, aprovechen esta cuarentena para hablar, para comunicarse ya sea los chicos con sus padres o hermanos, los padres con sus hijos, tienen un montón de posibilidades para hacer.

Escuchá anécdotas de tu familia, sus historias, no siempre se nos da la posibilidad de tenerlos tanto tiempo con nosotros. Y si sos hijo o padre, de aquella persona que sí o sí tiene que salir, porque es esencial su trabajo, es hora de que te sientas importante del padre, madre o hijo que tenés. Felicitalo cuando regrese, hacele saber lo importante que es para vos y los demás.

Si tenés miedo vos que estás en casa, valorá el miedo que enfrentan ellos en la calle y sus trabajos por vos. Unite al aplauso de las 21.00: es otra forma de darles las gracias.

Esto lo pasaremos todos unidos. Acá es importante que si hacemos las cosas bien, será bueno para vos, los demás y más rápido podremos abrir esas ventanas, que cerramos por miedo y cuando las abramos comenzaremos de nuevo, más conscientes de lo que somos y de lo que tenemos.

Mientras tanto, pensemos en positivo, siéntete útil cada día, ayudando en casa o en algo, cumplí tus tareas, por más que pesen y bailá o cantá un rato para ponerle humor al día y a los que te rodean.

Les deseo buena vida, a cuidarse y cuidarnos, así nos damos ese abrazo que nos falta y ese “te quiero” que tanto nos guardamos #QuedateEnCasa



-Juanita



PD: espero la tuya, la podés mandar a Liniers 71 o recepcion@laopinionsemanario.com.ar

También, si quieres enviar foto será bienvenida.