Juan Cruz González: “Si Florencia Sánchez no va a integrar el bloque, no tiene por qué querer ingresar a la oficina”

El acto de jura de los nuevos concejales no fue uno más. La reunión dejó a la vista las diferencias que venían ocultando y que ahora relucieron porque los propios protagonistas se encargaron de hacerlo evidente.

La ausencia de la concejala Florencia Sánchez generó malestar en sus compañeros o “excompañeros” de bloque, quienes se manifestaron al respecto y ven a la edil más lejos que antes, al punto tal de que en las últimas horas trascendió que se le iba a impedir el ingreso a la oficina del bloque.

La propia Sánchez consideró que fue “expulsada” de la bancada al no ser nombrada cuando el nuevo presidente, Juan Cruz González, informó oficialmente durante la sesión preparatoria cómo quedaba integrado el bloque.

“Desconocíamos que Florencia (Sánchez) no iba a ir a la sesión del martes, pero tiene que ver con una decisión política del espacio al que ella pertenece. La realidad indica que en julio, cuando el partido FE decidió sumarse al Frente de Todos a nivel nacional en la conformación que se tendría que haber dado a nivel local dejó a un espacio político en un lugar de disidencia. Desde ahí se inició un camino electoral cómo fue el de las elecciones y el espacio al que Florencia Sánchez pertenece nunca logró integrarse al conjunto del Frente de Todos. Es una decisión que no comparto pero es respetable, es una decisión de un espacio político”, remarcó Juan Cruz González.

“Qué la concejal diga que la echamos del bloque no es acertado porque la realidad es que charlamos durante toda la semana para la conformación de bloque y ver en qué posición se encontraba el espacio al que ella pertenece y cuál iba a ser su posicionamiento político, pero nunca lo dejó en claro, y ante su ausencia el martes quedó en claro que no se siente parte del bloque”, consideró el edil.

“Nadie echó a nadie del bloque del Frente de Todos pero todo esto que vino pasando tiene que ver con que no la hayamos nombrado durante la lectura de la conformación de bloque”, explicó.

“Para conformar un bloque político tiene que haber coincidencias políticas sí eso no existe entonces no es un bloque. Acá hay alguien que no se siente parte de ese bloque y eso hace que no se pueda trabajar en conjunto ya que no tenés los mismos objetivos, no hay puntos de coincidencias”, expresó González.

El referente de Nuevo Encuentro destacó que en las últimas elecciones hubo un trabajo conjunto de muchos sectores del peronismo, con “un gran trabajo interno para estar todos unidos y en ese sentido seguimos trabajando”.

Sobre la permanencia de la concejala en el bloque, todo es incógnita. González afirmó: “Estuvimos esperando que ella (Florencia Sánchez) nos confirmara si va a ser parte del bloque del Frente de Todos y esa respuesta nunca la tuvimos”.

“Todo concejal tiene la llave de la oficina de su bloque y si Florencia Sánchez no va a integrar el bloque no tiene por qué querer ingresar. Nosotros hasta el mismo martes a la mañana estuvimos tratando este tema y esperando una respuesta de ese espacio político pero nunca la tuvimos”, señaló.

Sobre lo expresado por la concejala Sánchez y su posicionamiento en el Frente de Todos, que convocó a dos integrantes del partido FE como Cecilio Salazar y Eliseo Almada para sumarlos al Gobierno nacional, el concejal González afirmó: “Es ahí en dónde está la contradicción. Porque si Florencia Sánchez dice que apoya al gobierno provincial y nacional y son ellos los que hacen el acuerdo político y ponen a Cecilio Salazar como parte del Partido FE que integra el Frente de Todos, es una señal política del partido al que ese sector dice representar”.