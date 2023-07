Juan Almada inauguró local y convocó a protagonizar el cambio

El precandidato a Intendente por la UCR en la interna de Juntos por el Cambio, inauguró local en la casona ubicada en Pellegrini y Oliveira Cézar. Con el slogan “el lado bueno de la política” y más conocido como Juanito, el ex secretario de gobierno de Mario Barbieri se dispone a transitar los días que restan hasta las Paso para ser el candidato a intendente por el espacio opositor. La invitada especial fue la bahiense y diputada Karina Banfi.

Con la boleta de Patricia Bullrich debe vencer internamente a Mauro Rasio y Diego Lafalce del sector del Pro que históricamente acompañó a la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri y contra la dupla Ariel Rey y Martín Rivas que son los representantes de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad.

El acto comenzó ante un nutrido grupo de gente y con todos los integrantes de la lista a su lado. “Se necesita un estado municipal presente” y luego apuntó a “volver a poner a San Pedro en un primer plano, aquel San Pedro de antaño con un modelo productivo, cuando éramos envidiados en la zona”.

Más tarde describió el tipo de transformación con el que se compromete a trabajar en un proyecto participativo y dijo “la gente nos dice que se necesita un cambio”. La ciudad necesita “un plan estratégico nuevo” pensado para las próximas décadas.

“Tenemos que poner a los jóvenes en la agenda pública”, propuso el candidato para contrarrestar la idea de que los chicos “solo piensan en el pasaporte”. De inmediato se refirió a la necesidad de una universidad en San Pedro. “El lado bueno de la gente son ustedes”, concluyó en el acto que transcurrió en la vereda del nuevo local.

Almada lleva como primer candidata a concejal a la concejal en ejercicio Paola Basso. Fue electa en 2021 para un mandato de cuatro años y aunque aún no está cumplido se presenta nuevamente “para garantizar a una persona de confianza en caso de que el intendente tome licencia”, tal fue la explicación que brindaron aunque se sabe que su presencia en la lista y las disposiciones para el cupo femenino podrían dejar afuera a sus contrincantes como sucedió cuando el ex secretario de salud Guillermo Sancho que podría haber ingresado tercero al Concejo Deliberante, quedó sexto y sin posibilidades de asumir. Ahora tanto Lafalce como Rivas por si no obtienen un piso porcentual adecuado quedarían afueras porque en el primer lugar de la lista ya hay una mujer y en el tercero también con Norma Atrip.

“Me tuve que presentar porque teníamos a una mujer que se bajó a último momento”, dijo Basso cuando fue consultada por este medio respecto de una decisión que si bien es legal se contrapone con el respeto por las minorías y la conducta que el partido centenario solía exigir a sus representantes.

Detrás de Basso, el candidato es el Dr. Alejandro Donatti, probablemente en caso de ganar las elecciones Almada un nombre firme para ocupar un cargo ejecutivo. La lista de consejeros escolares está encabezada por Enrique Spies y el candidato a gobernador es Maximiliano Abad.