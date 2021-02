Joven madre se encadenó en la Municipalidad para pedir una casa donde vivir

Anahí García tiene 25 años y es madre de un niño de 7 y una nena de 5. Este lunes por la mañana se encadenó en la puerta de la Municipalidad en Pellegrini 150 para pedir que le faciliten una casa donde vivir porque no puede seguir en la que comparte actualmente con la familia de su pareja.

“Vivo en la casa de mis suegros, vivimos todos apretados, nos peleamos muchos y me echan en cara que no es mi casa. Me canse de buscar alquileres y te piden recibo de sueldo y muchos requisitos. No pido que me regalen nada, quiero que me den a pagar”, manifestó a La Opinión mientras estaba sentada y atada con una cadena a la baranda de la rampa de acceso al palacio.

En el lugar se hizo presente el director de Asistencia Directa, José Luis Franchini, junto a dos trabajadoras sociales del área. “No hay otra manera de llamar la atención. Vine, hablé bien, pedí una audiencia con (Cecilio) Salazar y la secretaria me dice que no está autorizada a hablar con Salazar. Publique en Facebook, pedí ayuda en Desarrollo Humano para que me den un refugio pero me dijeron que está lleno. Tengo dos criaturas y no puedo estar viviendo la situación que estoy viviendo”, sostuvo García.

Anahí aseguró que sus hijos “están bien” porque “no les hace falta un lugar” pero sostuvo que no quiere seguir viviendo en esas condiciones: “A mí no me gusta vivir apretado y recibir los maltratos que recibimos de parte de la familia de mi marido”.