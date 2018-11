José Luis Franchini, sobre el subsidio a Mitre: "Se hizo una cosa muy grande de una situación muy sencilla"

Coordinador del Centro de Referencia que tiene asiento en San Pedro y cubre otros partidos de la región, José Luis Franchini, habló el sábado en el programa radial Sin Galera sobre la polémica que generó el subsidió de 383 mil pesos que, con su gestión, le entregó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a Mitre para que inicie la obra de su cancha de fútbol detrás del predio de Rómulo Naón y Caseros y sostuvo que se hizo "una cosa muy grande de una situación muy sencilla": "Es un subsidio a una institución que está prestando un servicio muy importante a la comunidad de a través del deporte sacar los chicos de la calle. Mitre tiene más o menos segun me dijeron entre 300 y 400 chicos becados en los distintos deportes".

La situación fue repudiada por dirigentes e hinchas de otros clubes y, en consiguiente, Franchini aclaró que "cualquier club de San Pedro que tenga los papeles en regla" puede acceder al beneficio. "Cuando empezamos a trabajar el único club de fútbol que tenía todos los papeles en regla fue Mitre y lo iniciamos. Hay gente de Paraná, algunos amigos, que están muy enojadas y me dicen que soy de Mitre. Pero ellos se olvidaron que en la otra gestión el Ministerio les dio una suma importante de dinero en un subsidio para que arregle sus instalaciones. Cuando le tocó a Paraná, le tocó a Paraná. Ahora le tocó a Mitre", agregó con el objetivo de calmar las aguas.

Además, explicó cómo funciona el subsidio que ofreció el área que dirige Carolina Stanley: "Es una plata que el Ministerio pone y si no lo usamos se pierde para San Pedro. La posibilidad que tenemos nosotros las aprovechamos, en este caso me dieron para clubes de fútbol, no importa cuál sino que tenga los papeles en regla. Si no elegimos un club, se pierde ese dinero. Es una posibilidad que tenemos desde el Centro de Referencia. Es un dusbidio -continuó- que se destina a una institución, en este caso para una cancha. Es dinero del Ministerio, yo no dispongo del dinero, sólo gestiono".

Uno de los más criticados fue Cecilio Salazar a quien le criticaron que "siempre" ayuda al Rojo y que ese dinero se debió destinar no a la construcción de una cancha de fútbol sino para las personas más necesitadas. Por ello, Franchini lo respaldó y dejó en claro que "dejaron al intendente a través de los medios como un insensible" a pesar de que "hace un tiempo atrás" él ayudó "a todos los clubes de San Pedro de distinta forma". Y añadió: "No recuerdo que no haya una institución que no haya recibido por lo menos camisetas en todas las actividades. Dicen que Salazar es de Mitre, pero nose, y si lo fuera no es ningún delito. Siempre ha ayudado a todos los clubes de San Pedro. No es que sacó dinero del municipio para darle a Mitre, la gente confunde todo".

Por último, sostuvo que "hay que esperar hasta febrero" cuando se abren los programas para conocer la "posibilidad" de que el partido se beneficie con otro subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. "Es tratar de alinear el proceso económico que tienen los clubes y que adelanten. Yo uso las herramientas que tengo y las trato de aplicar en San Pedro. Si yo no hago el subsidio, lo pierdo. Me salió la posibilidad de hacerlo para una institución deportiva y lo hice. Para el Estadio nunca lo pensé", cerró.