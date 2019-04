Jorge Schallibaum, sobre la recuperación del Eduardo Romairone: "Fue una decisión muy peleada"

En Paraná, la decisión de quitar la cancha de fútbol 5 del gimnasio Eduardo Romairone, el primer paso y más complicado por lo que significaba para el club, se tomó cuando la Comisión Directiva la presidía Jorge Schallibaum quien semanas atrás le dejó su cargo a Gustavo Fortunato.

El sábado, durante la reinauguración, la exmáxima autoridad albirroja no pudo ocultar su emoción incluso en la nota que brindó a La Opinión en la que dejó en claro que fue un "día histórico". Al mismo tiempo, explicó cómo surgió la iniciativa de recuperar el espacio cubierto y los dolores de cabeza ue tuvo que afrontar: "Esto nació en septiembre de 2018 en una decisión muy peleada en Comisión Directiva. Tuvimos gente que quería conservar lo que teníamos pero se logró con mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, obra y colaboración de gente hincha del club y la gente de básquet y patín. El club cuando tuvo problemas económicos enfocó el fútbol 5 como un alma para poder solventar los gastos y sso hizo que el club no pudiera crecer en su dimensión. Tuvimos gente con mucho coraje y gente que abandonó el barco, hemos perdido directivos por esta decisión".

Además, sostuvo que la recuperación del Eduardo Romairone fue "una lucha de Gustavo Segalat" y explicó porqué: "Estamos orgullosos de haberle dado el gusto, lo he visto en reiteradas asambleas peleando por este lugar derramando lágrimas y hoy tenemos la posibilidad de contar con este espacio para un montón de disciplinas para que el club pueda crecer como lo viene haciendo en estos tiempos". También, Schallibaum admitió que durante muchos tuvieron "el básquet alejado de la institución" porque se practicaba en un "lugar donde no se podía" y en el que "no se podía tirar triples porque pegaban en las vigas de la losa".

"Estamos entre los cinco clubes más grandes de San Pedro y esto fue lo que nos embarcó. El crecimiento es muy importante. Hoy tenemos basquet femenino que no teníamos, estamos recuperando un montón de chicos en básquet que habíamos perdido. Tenemos primera que está compitiendo y eso hace que tengamos socios nuevos. Incorporamos el fútbol femenino y estamos en alrededor de los 100 socios que se necesitaban para suplir lo que tanto se valoraba en la cancha de fúbol 5", detalló Jorge Schallibaum con precisión sobre cómo les ingresa el dinero que antes les daba el campo de juego sintético.

Por último, dejó en claro que están "orgullosos" de lo que lograron y que hoy la institución "creció muchísimo, tiene un norte y va a seguir creciendo". Y cerró: "Confió mucho en Gustavo Fortunato y los chicos que lo acompañan, veo las ganas que tienen y vamos a estar en el lugar que necesitamos, en los primeros lugares, no estar escondidos con la cabeza adentro de la coraza. Tenemos que sacar la cabeza, crecer y ser grandes, es el lugar que se merece el Albirrojo".