Jorge "Chino" Benítez criticó a Mauricio Macri y lo acusó por su salida de Boca Juniors: "Si el que decide es cholulo, tenemos problemas"

Jorge José Benítez es el sampedrino que más calo hondo en Boca Juniors como jugador y entrenador. El mediocampista por derecha en su época de deportista llegó en 1973 al club donde logró seis títulos: Copa Libertadores 1977 y 1978; Intercontinental 1977, Metropolitano y Nacional 1976; y Primera División 1981 junto a Diego Armando Maradona. Tras su paso por el Xeneize, jugó en Unión, Deportivo Armenio y Guaraní Antonio Franco de Posadas, Misiones, donde se retiró en 1985.

Su regreso al conjunto azul y oro fue como entrenador en 2004. Tras la salida de Miguel Ángel Brindisi, Benítez asumió como interino y guió al club a la obtención de la Copa Sudamericana por lo que fue confirmado en el cargo y lo ostentó hasta 2005 cuando lo abandonó pos eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores en manos de Chivas de Guadalajara, serie recordada por el encontronazo que mantuvo con el mexicano Adolfo Bautista a quien le propinó un escupitajo.

Desde entonces, el sampedrino nacido en Gobernador Castro no volvió a dirigir en Argentina (estuvo en Ecuador y Guatemala) y en las últimas horas, en una entrevista que brindó al programa partidario radial Conectados X Boca que se emite todos los días por Cadena Xeneize, criticó a Mauricio Macri quien era el presidente del club y lo acusó por su salida: "Yo sólo pedí dos jugadores para la Libertadores y no me los trajeron. Al (Federico) 'Pocho' Insúa se lo compraron a (Alfio) 'Coco' Basile y a los meses fue a la Selección. Sabía lo que Boca necesitaba: un jugador para asustar. Uno que volviera locos a los rivales y alimente a los de arriba. Le pedí dos refuerzos y le di tres opciones: Insúa, Giovanni Hernández o Lucas Lobos.Si me traían esos refuerzos estábamos en la final de la Copa Libertadores".

Además, Benítez aseguró que se sintió "menospreciado" por quien después fue presidente de la Nación porque quería contratar jugadores "después de la Copa Libertadores" pero él sabía que "si no la ganaba" se "tenía que ir". " Y atacó: "Si el que decide es cholulo tenemos problemas. A mi no me gustan los cholulos y menos en un club tan importante como Boca. El que toma las decisiones es el presidente".

El "Chino", en la misma entrevista, admitió que, en segundo término, el escupitajo que le propinó en La Bombonera a Adolfo Bautista también fue determinante para que se vaya del Xeneize: "Estuvo mal el escupitajo. Fue un momento de calentura. Después me fui a México para pedir disculpas. No quería que confundieran el tema con una cuestión nacionalista. En ese partido el árbitro fue culpable, lo dejó pasear por todo el campo a Bautista en lugar de llevarlo directamente al túnel. ".

Por último, se refirió al título que logró en la Sudamericana 2014 y que le sirvió para ser ratificado en el cargo: "Fue una experiencia muy linda, sabía que tenía buenos jugadores. Era un plantel de campeones del mundo. Los torneos importantes lo ganan los hombres, los jugadores de experiencia. Era un plantel campeón del mundo no había que llenarle la cabeza con porquerías. No había que cometer errores. Y lo ganaron ellos. Yo considero que tengo manejo del grupo, pero mucho no le tenía que enseñar a esos jugadores. Soy muy simple para hablar. No fue larga la charla técnica. He dado solo en los puntos justos. Fue una experiencia linda”.