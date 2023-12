Jonathan Fernández: “yo lo que ví es su cara lastimada”, dijo el padre

A pocas horas de pedir ayuda públicamente, el padre de Jonathan Fernández logró reconstruir los últimos pasos de su hijo. El sábado por la mañana habló de otras personas que sabían dónde podía estar o a qué lugar se había dirigido el jueves por la noche. Es más, le dijo a la policía que era importante que tomen en cuenta esos detalles porque llevaba ya más de 36 horas de búsqueda.

Por la tarde, cerca de las 16 y mientras esperaba que la justicia lo convoque a reconocer el cuerpo, relató lo poco que sabe sobre los sucesos previos al fatal desenlace.

Señaló que cuando empezó a circular la noticia del hallazgo “cuando ya el cuerpo estaba acá en la guardería de lanchas, apareció uno de los cuñados”, dijo en referencia a la persona que se acercó tras haber escuchado la nota en la que Mario Fernández había advertido que quería llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Allí informó: “que habían sido tres los que habían cruzado enfrente, o sea, Jonathan que se ahogó, otro de apellido Rodríguez, y otro chico que no sé yo el nombre, pero lo tenemos por apodo. El tema es que ellos no avisaron nada, o sea, ellos estuvieron con él del otro lado de la isla, pero no sabemos en qué situación se dio de que él se arroja al río y ellos vuelven a cruzar”, apuntó otro familiar que aguardaba junto al padre. Hasta ese momento nadie se había hecho presente para brindar contención ni explicaciones a sus seres queridos. Sólo la policía se acercó para llevarles la tranquilidad de que se les iba a permitir el acceso para reconocer el cuerpo.

“El chico este se va a la isla todo el día de ayer, y recién viene esta mañana, y no comunica nada, o sea, de la situación que había pasado, de que este chico se había ahogado”, confirmó a La Opinión disgustado porque habían estado con el fallecido y no habían comunicado nada.

“Después vamos a ir hasta el fondo porque ahora recién me vino este muchacho y recién ahora están hablando, yo igual voy a hacer después la denuncia porque andaban dos pibes más”, confirmó Mario Fernández.

El padre de Jonathan fue convocado para reconocer el cuerpo y se vio sorprendido por las heridas que presentaba en el rostro. Las pericias se harán el próximo lunes. Foto: La Opinión.

Pasadas las 17, confirmó que pudo observar cómo fueron entregados los restos de su hijo para ser trasladados a San Nicolás. Allí el próximo lunes los forenses podrán determinar si se ahogó o hubo alguna cuestión ajena a un accidente. “Yo lo que vi es que tenía toda la cara lastimada, dicen que se puede haber lastimado”, relató Mario y aseguró que hay que esperar que llamen a declarar a las personas que compartieron aquellos últimos momentos.

“Hubiesen llamado a la familia, prácticamente viven todos en la misma cuadra”, señaló.

Se sabe que a bordo del guardacostas de Prefectura se hizo una evaluación preliminar pero serán las pericias las que certifiquen de qué modo se apagó la vida de Jonathan Fernández.