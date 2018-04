Joaquín Gómez: "Llegamos bien, estamos preparados"

Joaquín Gómez es el referente más importante que tiene la primera de Náutico y, previo al debut del sábado ante Universidad de Luján como visitante en la zona B2 de la Asociación Zárate-Campana (ABZC), dialogó con La Opinión acerca de la preparación del plantel y los objetivos trazados para el 2018.

"Al debut llegamos bien, creo que estamos preparados y a la altura de las circunstancias. El grupo se caracteriza por estar unido y predispuesto. Creo que llegamos con poco de la parte basquetbolística. Si bien hicimos una buena pretemporada y estamos bien físicamente creo que a la hora de lo que es el básquet nos falta contacto con la pelota. En estos últimos días entrenamos más de la cuenta y tuvimos más contacto con el balón pero falta afinar algunos detalles en el juego", señaló el escolta quien también hizo referencia a las dificultades que tuvo el conjunto dirigido por Martín Gálvez para entrenar porque el José Geoghegan está en remodelación y admitió que estuvieron "medio nómades" practicando en "otros gimnasios" y "al aire libre en una cancha de otras dimensiones".

Además, Gómez analizó el primer duelo ante un rival desconocido que se afilió a la ABZC en la presente temporada: "No creo que influya. No los conozco y creo que nadie los conoce. Siempre respetamos a los rivales, les jugamos de igual a igual y no creo que sea un problema. Sabemos a los que jugamos y apostamos, estamos entrenando para eso. Conocemos nuestros juego y nuestras debilidades y lo que respecta al rival no creo sea un problema siempre y cuando uno esté concentrado y enfocado y sabiendo lo que hace y tiene que hacer".

Cuando el sábado "Chano" pise el rectángulo de juego será su octavo año consecutivo con la camiseta celeste en la Zárate-Campana. En relación a su continuidad admitió que "es una alegría" seguir "un año más el club" porque "el grupo es divertido" y son "todos súper buenos compañeros". Y añadió: "Me siento muy cómodo, por ahí no sé si me queda mucho tiempo pero la paso muy bien. Compartir momentos dentro y fuera de la cancha con chicos más jóvenes también está muy bueno, trato de ayudarlos en lo que puedo. Estoy satisfecho con el grupo que tengo para encarar este año, por cómo se está trabajando y planteando los objetivos. Nos divertimos dentro y fuera de la cancha sin dejar de lado lo competitivo siempre apostando al mayor objetivo que e salir campeón".

Por último, habló de las metas que se plantó el conjunto de Martín Gálvez para el Torneo Oficial: "Un buen torneo sería salir campeón y ascender a la A. Después también apuntar a campeonatos provinciales. Otro objetivo es bajar las lesiones que hemos tenido el año pasado en donde mucha gente ha sufrido lesiones que lo han marginado días y meses. Queremos lograr el título y para eso tenemos que estar saludables".