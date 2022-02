Jardín de Banfield: todo indica que no estará listo para el comienzo de clases

El jardín de Banfield “va a estar activo para el próximo ciclo lectivo”, dijo en noviembre el secretario de Gobierno, Pablo Vlaeminck. El plan del Ejecutivo es que la obra esté lista para mediados de marzo, pero todo indica que habrá que esperar

Al menos es lo que surgió desde la propia obra en construcción este lunes cuando el móvil de Radio Cuarentena llegó, luego de que la semana pasada el Gobierno difundiera en un comunicado que estaba tod muy avanzado.

Si bien es cierto que la obra avanzó, la proyección de inaugurar para el 15 de marzo está en dudas. En el lugar este lunes había apenas un trabajador que ni siquiera podía hacer su tarea porque no le habían llevado los materiales.

“Desde el miércoles que estoy esperando que me traigan unas bolsas de yeso para ponerle al enduido que va y todavía no me lo trajeron”, dijo el empleado de una empresa local a la que contrató la adjudicataria de la obra.

“Acá está la misma empresa del barrio allá en la rotonda, la cooperativa Alfa”, dijo el trabajador. Pero la que está a cargo de la obra es la empresa Quilcon S. A., una constructora de Quilmes, mismo distrito del que es oriunda la cooperativa Alfa.

Dentro del jardín de Banfield hay sectores que tienen el piso pero otros que todavía no. En todo el edificio falta el cielorraso y en muchos baños todavía no están los azulejos, además de que resta colocar los sanitarios.

La instalación eléctrica se terminó de colocar hace poco y la mayor parte del interior del edificio está pintada, aunque como restan otras tareas seguro habrá que repintar.

Las ventanas están colocadas y hay que sellarlas, pero en algunas hay vidrios rotos. Incluso hasta se robaron algunas hojas corredizas, a pesar de que hay sereno de noche, personal que tuvo que poner palos cruzados en las puertas para evitar que ingresen con fines de robo.

La expectatva es importante porque el jardín de Banfield debería haber sido inaugurado para el ciclo lectivo 2017, por lo que ya tiene cinco años de demoras.

La estimación es que para que lleguen a mediados de marzo o principios de abril con los 300 bancos ocupados por niños y niñas habrá que acelerar la tarea y disponer más personal, de lo contrario no podrán cumplir con el objetivo planteado de que el inicio del ciclo lectivo 2022 tenga este nuevo jardín en marcha.