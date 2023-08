“Buen día. Tengo ansiedad social, entro en pánico en lugares con gente. Realmente se sintió como una tortura ir a votar, pero no todo es malo. Gracias a la comprensión de los integrantes de la mesa 56 en el club Los Andes que me brindaron su ayuda, no sólo es necesario que hablemos de salud mental, sino que también nos informemos para poder dar una mano en caso de ser necesario. Gracias”, escribió el #1540.