Ioma dio de baja la internación domiciliaria de un paciente porque “sale a trabajar”

“Me castigaron y aparte, indirectamente, me trataron de vago”, se quejó Guillermo Granja, quien tras un accidente que lo dejó parapléjico hace alrededor de 15 años se moviliza en silla de ruedas eléctrica y concurre a su trabajo por la mañana, motivo por el que la prestadora de salud contratada por IOMA para su internación domiciliaria le dio de baja el servicio.

Granja relató la situación este miércoles en Radio Cuarentena y aseguró que se siente “un preso vip” porque para que le mantengan las prestaciones debe permanecer todo el día en su casa, sin trabajar.

“Por ir al banco y a IOMA, venir al lugar donde trabajo y con que mantengo a mi familia, tengo dos hijos estudiando, me sacaron todo, hasta la persona que me iba a tomar la presión todos los días, al médico de cabecera, la gente que me atendía, todo”, contó.

La empresa se llama Sistemas Operativos Salud S. A. (SOS). En una comunicación vía e-mail, informó que al afiliado de IOMA Guillermo Branja se le dio de baja el servicio porque es un “paciente con paraplejia por trauma que se maneja en silla de ruedas automatica concurriendo a su trabajo” por lo que “no amerita internación domiciliaria”. “Si sale del domicilio, no recibe la prestación”, dice el mensaje que le enviaron.

Dijo que hace dos meses se lo advirtieron, aunque le pareció increíble. “Mmirá, no andés tanto en la calle porque se corre la voz, la doctora viene y te ha visto, te puede sacar el servicio”, le dijeron. Y así fue. Desde el 8 de abril no tiene las prestaciones.

“La gente me quedó porque ahora le pago yo. Pero me sacaron el médico que iba siempre, un aparato nebulizador, una mesa, son cosas que las compro, para tomarme la presión todos los días, los signos vitales, se llevaron todo y no me dan cosas básicas”, se quejó.