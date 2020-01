Investigan la muerte de un joven de 26 años durante una intervención policial en un conflicto en el barrio San Miguel

Prefectura Naval Argentina desarrollaba pericias en la zona de Alvarado, entre Cruz Roja y Javier Rivero, en el barrio San Miguel, también conocido como 150 Viviendas, donde un joven de 26 años murió de un disparo de arma de fuego en el marco de una intervención policial en un conflicto en esa zona.

Vecinos señalaron que durante la madrugada, la policía fue requerida para intervenir ante una situación de enfrentamiento entre varias personas en ese barrio y que ello habrá generado un intercambio de disparos en cuyo marco fue abatido el joven.

Identificado como Gabriel Ángel Luna, de 26 años, su cuerpo será sometido a la autopsia de rigor y la Fiscalía Nº 5, a cargo de Marcelo Manso, dispuso que Prefectura desarrolle las pericias, puesto que hay personal policial involucrado en el caso.

Todo indica que Luna habría sido alcanzado por una de las balas que disparó el personal de seguridad durante su intervención en el conflicto para el que fue requerido.

Las primeras versiones indican que fue la propia familia la que convocó a la policía porque el joven estaba violento, dentro de su casa. Al arribar el personal policial, los familiares dejaron ingresar a los efectivos, que se encontraron con el joven armado, que los apuntaba. Los vecinos aseguran que se escucharon varios disparos. "De la casa de él, hay otra casa atrás y a él lo mataron en el patio", señalaron.

También hay otras versiones: "Lo mataron los milicos. Estaban peleando, este muchacho con otro, este tiraba piedras y los milicos le respondieron con tiros", acusó un vecino de la zona que aseguró: "Fue cara a cara, este pibe no manejaba armas, ni una gomera". En el barrio, además, aseguran que "no hubo intercambio" de disparos.

"Era un chico educado, muy bueno", dijeron familiares del joven, que escucharon "un solo disparo" y que aseguran que "no hubo ninguna balacera, se escuchó un solo disparo, el de la policía, el no tenía arma en la mano, no tenía nada".

"Lo conocía porque dormía en la Terminal, en la calle", dijo una vecina. Otro vecino coincidió en señalar que Luna estaba en situación de calle, aunque la vivienda donde fue abatido es la casa de su familia.