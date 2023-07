Intoxicación con monóxido de carbono: causas, síntomas y prevención

Tras el fallecimiento de un matrimonio por intoxicación con monóxido de carbono este martes, una estudiante de la facultad de medicina de Rosario sugirió recomendaciones de una campaña de prevención que trabajó con sus compañeros.

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de productos como la leña, el carbón, la nafta, el gas y otros derivados del petróleo. Es altamente nocivo y difícil de detectar, ya que es incoloro, inoloro y no irrita.

En lo hogares se debe prestar atención en las estufas, hornallas de cocinas, braseros y hornos. Es por esto que las recomendaciones son: no calefaccionar ambientes con aparatos no aprobados, ventilar los ambientes, no tapar respiraderos, evitar dormir con calefacción prendida y en ambientes cerrados, y controlar los equipos con gasistas matriculados.

Alertan que los primeros síntomas frente a la inhalación del monóxido de carbono son “mareos, cefalea, náuseas y dolor abdominal”, y que al percibir algunos de estos hay que ventilar o salir del ambiente, recurrir al 107 e iniciar maniobras de RCP, “sino se constata pulso”.