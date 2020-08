Intento de usurpación en calle San Martín: "Que manden a alguien y que den la cara" dijeron tras parcelar el predio

Un grupo de aproximadamente 20 familias llegó este domingo a primera hora de la tarde a los terrenos baldíos ubicados en Calle San Martín y 74, pegado a uno de los laterales del cementerio municipal en proximidades del Barrio Cooperativa Nuestros Sueños, donde crece la preocupación por el avance en una zona recientemente urbanizada. Quienes lograron fraccionar algunos sectores del predio e incluso colocar palos y poster a modo de sostén de precarias viviendas se pusieron en ontacto con La Opinión y aseguraron que tienen intenciones de "dividir para poder edificar porque el lugar está abandonado hace 20 años".

"Acá hay un terreno que hace muchísimos años que está desocupado, desde que tenemos conciencia, como está en estado de abandono vinimos a ver si podemos ocupar un pedazo para edificar", relataron integrantes de dos familias a este medio y agregaron: "Son todas familias que no tiene espacio físico y no saben dónde ir a parar, la municipalidad no hace nada, no hace absolutamente nada, estamos en pandemia y hay que resguardarse pero ya no nos podemos resguardar más, necesitamos que se hagan presentes y nos resuelvan los problemas".

El Comisario Juan Catalano, Jefe de la Policía Distrital aseguró que están trabajando en el lugar e intentando dialogar con las familias y que "se están retirando de a poco". Además confirmó que el terreno está a nombre de un vecino de apellido Rolfo y que la Fiscalía N°5 es la que ha tomado intervención dado que arribaron el lugar cuando ingresaban otros ocupantes en su mayoría procedentes de la zona de Bajo Cementerio.

Sin embargo los protagonistas expresaron que hasta que no llegue el dueño para poder hablar y llegar a un acuerdo, nadie se va a ir. "Que vengan los dueños, si es que los hay, queremos llegar a un acuerdo, ver cómo podemos pagar, el municipio tiene la obligación de dar una vivienda a la gente que no tiene donde estar y no lo hacen, acá hay familias que si se van, hoy no tienen donde dormir".

No es la primera vez que durante un fin de semana se avanza sobre terrenos baldíos y desocupados, pero es la primera oportunidad en la que ocurre en sintonía con otras zonas de la provincia de Buenos Aires donde se han producido usurpaciones masivas, sobre todo en el conurbano liderados por referentes sociales.