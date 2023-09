Intento de robo a una cuadra de la Comisaría

Este miércoles, personas que aún no fueron identificadas intentaron entrar a un gimnasio de entrenamiento con bicicletas fijas y rompieron las puertas de vidrio, sin lograr su cometido porque había rejas. “Quisieron abrir las rejas y no pudieron”, señaló la instructora a cargo del local ubicado en Mitre al 1200.

“Estamos a una cuadra de la policía”, dijo Marisa y como dato agregó que fueron los vecinos los que se percataron de la situación y avisaron.

Cuando tomó conocimiento de lo sucedido la mujer estaba conmocionada no sólo por las roturas sino por el riesgo que se corre. “Yo estoy en Capital, me tuve que venir a hacer estudios y estoy sin poder hacer nada”, agregó.

Además, al ser consultada por La Opinión sobre si esta es primera vez que sufre este tipo de ilícitos, dijo: “Hemos estado en el gimnasio limpiando y nos han robado los celulares, una compu”, y apuntó a que la aseguradora no le cubre estos delitos “porque no lastimaron a nadie”. “Pero vos no podés ir atrás a buscar el agua porque seguro te entran a robar”, reiteró.