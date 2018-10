Inspectores municipales mantienen sin servicio la balanza en reclamo de condiciones laborales

Inpspectores afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales y a la Asociación de Trabajadores del Estadio, cumplen desde ayer con una retención de tareas que mantiene inactiva la balanza de pesaje de camiones en el predio de Crucero General Belgrano y en la sede del área donde se tramitan las licencias.

Poco antes de las 8, La Opinión se comunicó con uno de los referentes gremiales, Raúl "Chipi" Benítez quien adujo que las dificultades de esta mañana no obedecen a un paro sino a una asamblea en la que ahora definen los pasos a seguir.

El martes por la mañana y mientras se dirimían los problemas en la planta de Coplac, no pasó inadvertido que el acceso al pesaje estaba interrumpido, pero hoy sucedió lo mismo: "no es un paro, es asamblea informativa reclamando derechos de los trabajadores", dijo Benítez y agrego que los motivos son "seguridad e higiene, la ropa que no entregaron, no tienen agua, el baño en pésimas condiciones y la casilla demasiado pegada a los camiones" sostuvo en referencia al lugar donde se controlan los vehículos que es el mismo que utilizaban los privados cuadno operaban en el lugar. "Están atentando contra la vida de los trabajadores", indicó en referencia a las circunstancias en que un camión se salió del carril.

Respecto a las reuniones que mantienen con la mesa de relaciones laborales y a los reclamos al Secretario de Seguridad informó que hubo una reunión en el Tiro Federal, "Roleri se comprometió y nunca cumplieron con nada". Se refiere al pedido de pase a planta permanente de los agentes que ingresaron en 2016; "entraron todos por concurso hace más de 3 años con este gobierno", aclaró y también apuntó que "el parque automotor está en malas condiciones" en relación de los vehículos que fueron comprados para el desempeño de las tareas.

"Si no hay respuestas vamos a seguir", anunció Benítez y recordó que el nuevo secretario de economía, Fabián Rodríguez les dijo en una reunión que "son unos vagos que no quieren colaborar".