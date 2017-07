Inseguridad: Vecinos de zona rural piden soluciones a funcionarios

Esta mañana la titular de un emprendimiento rural se reunió con un miembro del gabinete de Cecilio Salazar tras la que se comunicó con vecinos que desde hace tiempo constituyen un grupo para exigir medidas de seguridad en la zona para reportarles su preocupación por lo que había escuchado. Esta tarde a partir de las 19, las autoridades del área convocaron a una reunión a desarrollarse en el edificio de calle Mitre frente a la Comisaría.

Según relataron, la mujer que estuvo en el palacio municipal avisó que el funcionario la había advertido sobre la peligrosidad de delincuentes liberados recientemente y allí decidió dar la voz de alarma a los integrantes del grupo #ParaQueNoTePase constituido en la ciudad con antelación a una marcha que a niver nacional pedía por los derechos de las víctimas. En septiembre, el video que aportó un productor avícola cuando saquearon su establecimiento fue la señal del hartazgo que puso en vilo a todas las fuerzas de seguridad.

En marzo de 2017 estaba previsto un encuentro de los vecinos que en 2016 exigieron la presencia de la patrulla rural luego de una ola de robos que soportaron los frentistas de ruta 1001 y por el asesinato de Ariel Lido Gomila, cuyo presunto autor estaba prófugo en esa fecha.

"Hablamos con el Foro de Seguridad y pedimos una reunión urgente con Salazar, Roleri, Lacomette; la otra vez nos atendió el secretario de Salazar, todo bien con el chiquito, pero la verdad nosotros queremos hablar con él", dijo una de las más activas participantes de los encuentros que confirmó a La Opinión el encuentro.

"La patrulla rural anda con linternas, sin reflectores, no tienen ni resma de hojas... Nosotros pagamos Arba, red vial, complementarios, todo, y queremos mas seguridad", agregó la misma persona a horas de concurrir al edificio del Polo de Seguridad a dónde también fue convocado el Foro.

Para ilustrar los pedidos formulados hasta la fecha resumió con sencillez: "Nuestro pedido es que la patrulla rural pueda identificar dónde vivimos, porque no tienen GPS, nada, y la mayoría de ellos no son de acá y no nos conocen. Queremos hacer un mapa con la Coopser donde esten los números y nombres de los medidores, queremos tener cargado un plano plastificado al menos con los numeros de medidores, nombres, referencias para que la Policia Rural pueda llegar mas rápido ante una emergencia, ese plano debería tenerlo cada patrulla y tambien la ambulancia o bomberos".

Por últimi destacó: "Este pedido fue hecho antes de marzo, nos prometieron lo harian y aún nada. Supuestamente la Coopser le daria los datos a Roleri y nosotros los vecinos pagaríamos la diagramación y el plastificado".

El 28 de Septiembre de 2016, el productor Fernando Corti, dio a conocer las imágenes que mostraban a los delincuentes robando polos en su galpón.