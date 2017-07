Inseguridad: Vecinos de la zona rural presentarán un petitorio a Provincia y buscan adhesiones

Luego de que los secretarios de Gobierno y de Seguridad recibieran a vecinos de la zona rural precupados tras de un importante robo en una vivienda de Ruta 191, productores y dueños de terrenos prepararon un petitorio que elevarán a autoridades provinciales reclamando más herramientas para combatir la inseguridad.

Además del mapa para reconocer calles y viviendas que exigieron a los efectivos de la Patrulla Rural Local, los vecinos piden a la Gobernadora María Eugenia Vidal, al ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo y al intendente Cecilio Salazar más móviles para la fuerza de seguridad que cuenta hoy con 3 patrulleros (y un cuarto averiado) para patrullar 1600 km.

"El pedido que estamos haciendo es porque en la zona rural mucha gente se fue de campo y cambiaron los dueños, van cambiando de nombre. Ante un llamado la policía no sabe hacia dónde ir cuando le dicen un apellido que no se conoce", explicó Graciela, que reside en la zona de ruta 1001, al aire de Sin Galera.

"El pedido era que nos destinen más móviles porque cambió en un cien por ciento la circulación de gente que no anda concuñando, que no anda cazando", agregó la vecina. Además, en el petitorio resaltan como imperioso que el personal destinado sea "idóneo": "El día que llueve no pueden ingresar porque hay muchos chico (efectivos) que no saben andar en 4x4", contó.

Todos los vecinos que deseen podrán adherirse firmando cuando estén disponibles las planillas en comercios, informó Ferragut y consideró: "Queremos que sean muchas las firmas, pretendemos que a mediados de agosto presentarlos. Nos estamos organizando si se puede hacer virtual, podemos dejar algunas en distintos lugares. No es algo sólo por nosotros, los vecinos rurales. Para todos es una puerta giratoria ir al juzgado de San Nicolás".