Inseguridad: que en vez de “cazar liebres” usen el playón de deportes del barrio

El episodio que alarmó a una vecina de la zona rural ocurrió en la mañana del lunes cerca de las diez de la mañana. Con sus cámaras de seguridad la propietaria de un vivero registró que una vez más, personas desconocidas habían intrusado su propiedad.

Publicidad

Al igual que otros habitantes de la zona y con el período de veda vigente para la práctica de caza, entendió que podía estar en peligro e inmediatamente puso en alerta al grupo de whapp que habitualmente se conecta para prevenir hechos y demandar respuestas a las autoridades.

“Buen día. Bueno, recién acabo de sacarlos de enfrente del campo de mi casa. Van caminando de nuevo para su lugar, dos personas con perros. No estoy indignada, estoy indignadísima porque el municipio, la provincia de Buenos Aires, lo que sea, está gastando dinero y me parece muy bien que los barrios crezcan, me parece bárbaro y que se organicen”. decía en el mensaje que compartieron con La Opinión.

“Lo que me parece bárbaro es que hagan inversiones para que los voten y no se organicen como corresponde porque estoy totalmente de acuerdo con la educación. La educación pasaría para que no pasen estas cosas porque normalmente la gente que anda con los perros y que anda a caballo dando vuelta por las propiedades privadas de la gente, cazando liebres arriba de los cultivos o arriba de los rastrojos, como fuera, viene del barrio de Los Cazadores“, agregó.

“Ahora yo lo que estoy esperando es que simplemente algún tipo de actividad a través de ese playón hermoso que han inaugurado la semana pasada o no sé, estos días atrás, y que paren un poquito con este tipo de actividades ilícitas porque lo que no se entiende es que en el partido de San Pedro está prohibido cazar liebres, está prohibido la caza con zeta, está prohibido la caza con zeta”, repitió.

“Entonces ya que me parece bárbaro que se implemente la educación y que se implemente el deporte en los barrios, también se implemente algún otro tipo de actividades porque si a los chicos que los detiene la policía dicen que es para comer, bueno, que empiecen a hacer un poco de quinta a través de la educación, a criar algún animal, entonces no tienen la necesidad de andar violando propiedades privadas en los cultivos como el el mío, por ejemplo, y de mucha gente”, explicó respecto a las ideas que considera propicias a implementar con los recursos públcos.

Por último habló de su cansancio y su estado de ánimo: “en definitiva no estoy caliente, estoy recontra caliente porque acá hay varias cosas, o sea, se promociona, me parece cosas muy buenas, pero no se promocionan cosas defendiendo un poquito la privacidad de los propietarios, la verdad que es terrible lo que está pasando. La policía vino de forma inmediata, tiene las manos atadas porque hay barro y no puede ir y ellos andan en los campos como si fueran ellos los propietarios. ¿Me entienden?”.