Inseguridad: autoconvocados esperan respuestas del municipio

Este miércoles a las 13.00 estaba prevista una segunda reunión con vecinos autoconvocados que reclaman por acciones contra la ola de inseguridad que afecta a todos los barrios, pero en especial a la zona rural. A las 13.20, todavía aguardaban en el hall del palacio municipal.

Fueron seis los vecinos que se acercaron para la reunión con el Ejecutivo municipal y hubo reclamos porque les pidieron que sólo ingresen cuatro, “por protocolo”.

“No pidieron sólo 4 personas, no es abierta como la última. Vamos a ver ahora. Me parece una barbaridad 4 personas para una reunión en la que hay 4 delitos por día”, dijo Gerardo Tagliatori, uno de ellos, en diálogo con La Opinión. “Si no somos los 6, no entramos”, agregó Daniel Biscia.

“En primer lugar queremos ver qué compromiso se ha tomado, y si hay una planificación, si hay algo diagramado para llevar políticas públicas de seguridad. Vamos a ver qué nos dicen, por la ola de asaltos que hubo también después de la última reunión”, señaló por su parte Juan Gutiérrez.